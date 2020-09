Premnitz

Am Montag gegen 13.40 Uhr gab es an der Premnitzer Hauptkreuzung einen schweren Verkehrsunfall. Die 26-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda wollte an der Ampel von der Gerhart-Hauptmann-Straße in die Heinrich-Heine-Straße einbiegen, bemerkte dabei aber zu spät eine 76-jährige Radfahrerin.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Radlerin schwer verletzt. Sie und auch die Pkw-Fahrerin mussten ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Pkw-Fahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von MAZ