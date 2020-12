Premnitz: Anbau der Kita „Waldhaus“ wird teurer

Premnitz

Das größte Hochbauprojekt der Stadt Premnitz ist derzeit an der Bergstraße zu beobachten. Malerisch am Hang des Postbergs gelegen, bekommt die Kita „Waldhaus“ gerade einen Anbau. Diese Erweiterung soll künftig Platz für 20 Kinder aus dem Altersbereich unter drei Jahren (U3) bieten. Als Kostenumfang hatte die Stadt 500.000 Euro eingeplant – und musste die Summe nun um 100.000 Euro erhöhen.

Die erste Kostenschätzung stammt von Anfang 2019, hat die Verwaltung erklärt. Die Ausschreibung der erweiterten Rohbauarbeiten habe dann aber tatsächlich eine 50.000 Euro höhere Summe ergeben. Die Baukosten allgemein seien gestiegen. Begründen könne man die höhere Summe auch mit der komplizierten Stahlkonstruktion im Keller- und Fundamentbereich des Anbaus. Die Erweiterung wird in einer für das Havelland ungewöhnlichen und aufwendigen Hangbebauung errichtet.

Brandschutzkonzept gefordert

Um die Baugenehmigung zu erhalten, hat die Stadt auch ein Brandschutzkonzept und einen geprüften Wärmeschutznachweis vorlegen müssen. Als Auflage im Rahmen der Baugenehmigung werden auch für den Bestandsbau eine Brandmeldeanlage und ein Blitzschutz gefordert.

Nicht zuletzt hatte sich am Beginn der Bauarbeiten heraus gestellt, dass die aus den 50-er Jahren stammenden Trink- und Abwasserleitungen zum Bestandsbau schon so marode sind, dass sie erneuert werden mussten. Dort sollte der Anbau eigentlich mit angeschlossen werden, doch dann zeigte sich, dass die Leitungen bis zur Bergstraße hin komplett erneuert werden müssen.

Geld von der Ringstraße

In allen drei Ausschüssen und auch in der abschließenden Stadtverordnetenversammlung haben die Abgeordneten stets einstimmig für die überplanmäßige Ausgabe votiert. Die stellvertretende Bürgermeisterin Carola Kapitza konnte zudem mitteilen, dass die zusätzlichen 100.000 Euro bereits gefunden sind, weil der Ausbau der Ringstraße in Mögelin entsprechend günstiger wird.

