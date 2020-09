Premnitz

Das mit einer geplanten Bausumme von 950.000 Euro teuerste Straßenausbauprojekt der Stadt Premnitz der letzten Jahre kommt in seine letzte Phase. Die Ringstraße im Ortsteil Mögelin hat auch mit ihrer relativ großen Länge von einem Kilometer eine Ausnahmestellung. Im Frühjahr hatten die Arbeiten begonnen, jetzt beginnt das Finale.

Um das Bauprojekt zu verstehen, sollte man eines wissen: Bislang war der Ring nur über eine Stichstraße zur Döberitzer Straße hin offiziell ans Straßennetz angebunden. Um einen zweiten Zugang zu bekommen, hat die Stadt zusammen mit dem Ausbau der vorhandenen Strecken noch eine schmalere zweite Stichstraße zum Ring herstellen lassen.

Zusammen mit dem Wasserverband

Wie schon seit vielen Jahren koordiniert die Stadt bei diesem Projekt den Straßenausbau mit dem Wasser- und Abwasserverband Rathenow. Der Verband verlegt hier auch neue Leitungen.

„Ende letzter Woche ist der Ring der neuen Trinkwasserleitung fertig gestellt worden“, berichtet Marco Kapfer vom Sachgebiet Tiefbau der Stadt. Jetzt fehle noch deren zweiter Anschluss an die Döberitzer Straße. In die neue, schmale Stichstraße sei die Trinkwasserleitung bereits verlegt. Ein Drittel der Hausanschlüsse an die neue Trinkwasserleitung sei noch herzustellen. Die Arbeiten beginnen in dieser Woche.

Im Frühjahr haben die Arbeiten begonnen. Quelle: Bernd Geske

Der Abwasserkanal im Ring ist fertig. Alle Grundstücke werden damit nun an die Kanalisation angeschlossen. Bislang wurde das Abwasser dort in Gruben gesammelt und musste mit Spezialfahrzeugen abgeholt werden.

Die Bordsteine sind zu 80 Prozent gesetzt. Ebenso weit sind die Entwässerungsmulden fertig gestellt, die an einer Seite der künftigen Fahrbahn angelegt werden. In den nächsten Tagen soll nun das Aufstellen der neuen Straßenbeleuchtung beginnen. Die alte Beleuchtung war marode und wird ersetzt. 33 neue Lampen mit stromsparenden LED-Leuchten sind vorgesehen.

Pflaster in einem Zuge

Ursprünglich war daran gedacht, die Straße abschnittsweise samt Fahrbahn fertig zu stellen. Auf Wunsch der Baufirma, sagt Marco Kapfer, gehe man davon ab und lasse am Ende aller Arbeiten die ganze Ringstraße in einem Zuge pflastern. Gegenwärtig ist noch kein einziger Pflasterstein verlegt, die Arbeiten sollen laut Plan in der Woche ab 28. September beginnen. Ganz zuletzt soll die schmale neue Stichstraße gepflastert werden.

Laut Bauablaufplan soll die Straße am 18. Dezember fertig sein. Wenn nichts Unvorhergesehenes mehr dazwischen komme, sagt Marco Kapfer, werde der Endtermin auch eingehalten.

Marco Kapfer vom Bereich Tiefbau der Stadt Premnitz. Quelle: Bernd Geske

Wie bei allen anderen vergleichbaren Ausbaumaßnahmen für Anliegerstraßen der Stadt wird auch die Ringstraße als Mischverkehrsfläche ausgeführt, die Kraftfahrzeuge, Radler und Füßgänger gleichberechtigt benutzen. Verlegt werden soll graues Betonverbundpflaster. Die Auffahrten werden mit Betonverbundpflaster in Anthrazit gestaltet.

Weil das Land das Erheben von Straßenausbaubeiträgen bei den Anliegern zum Beginn des letzten Jahres abgeschafft hat, brauchen die Anlieger der Ringstraße keine Ausbaubeiträge zu bezahlen. Deren Anteil wäre vom Prozentsatz her bei einer Anliegerstraße verhältnismäßig hoch gewesen. Eichen-, Akazien- und Heideweg in der Siedlung waren im vergangenen Jahr die ersten Straßen in Premnitz, für die die Stadt keine Ausbaubeiträge mehr erhoben hat.

Erhöht auf 97.000 Euro

Zum Ausgleich für die entgehenden Ausbaubeiträge zahlt das Land den Kommunen seit 2019 pro Jahr einen festen Betrag. Nach Beurteilung des bestehenden Premnitzer Straßennetzes hatte das Land der Stadt pro Jahr 83.000 Euro zugesagt. Dem hatte die Stadt ihre eigene Berechnung entgegen gestellt, wonach sie mehr Geld hätte bekommen müssen. Daraufhin hat das Land seine Jahrespauschale auf nunmehr 97.000 Euro erhöht.

Als vollständiger Ausgleich reicht das aber immer noch nicht. Aufgrund ihrer jährlichen Straßenprojekte seit 1992 hatte die Stadt durch Anliegerbeiträge mittelfristig 140.000 Euro im Jahr geplant.

Von Bernd Geske