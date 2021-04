Premnitz

In der Premnitzer Karl-Liebknecht-Straße haben Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag den Fahrer eines Berliner Ford kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 61-jährigen Fahrers. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 0,58 Promille. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Von MAZonline