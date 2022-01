Premnitz

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag in Premnitz kam der Verdacht auf, dass die 32-jährige Autofahrerin unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Die Beamten begaben sich mit der Frau in ein Krankenhaus, wo eine Blutprobe durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde der Frau untersagt und der Autoschlüssel sichergestellt.

Von MAZonline