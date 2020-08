Premnitz

Seit längerem ist nichts mehr zu hören von der Bürgerinitiative „Leben und Arbeiten im Naturpark“, der vor einiger Zeit in Premnitz und Umgebung viel Aufmerksamkeit zuteil geworden ist. Gut zwei Jahre ist es her, dass diese Gruppe von Premnitzern sich zusammenfand. Erklärtes Ziel der BI war es, die Entwicklungen und Neuansiedlungen im Industriepark besonders aufmerksam und kritisch zu begleiten.

Von Beginn an hatten die Premnitzer Birgit Scheide und Stefan Behrens als Sprecher an der Spitze der Bewegung gestanden, wobei Stefan Behrens mit Redebeiträgen in öffentlichen Runden und schriftlichen Äußerungen gegenüber den Medien ganz klar die dominierende Kraft war. Auch Ulrike Behrens, seine Ehefrau, und Ralf Scheide als Ehemann von Birgit Scheide waren oft mit dabei.

Kapazität verdoppelt

Anlass für die Gründung der Bürgerinitiative waren seinerzeit die Pläne der EEW Premnitz GmbH, an ihrem Müllheizkraftwerk im Industriepark eine zweite Verbrennungslinie zu bauen. Die Investitionssumme wurde mit 60 Millionen Euro angegeben. Die jährliche Kapazität der Rostfeuerungsanlage sollte sich dadurch von 150.000 Tonnen auf 300.000 Tonnen verdoppeln.

Angezweifelt hatte die BI dabei von Anfang die Aussage von EEW, dass die zweite Linie eine Ersatzinvestition für die ebenfalls am Standort vorhandene Wirbelschichtverbrennungsanlage sein soll. Mit ihrer Kapazität von 120.000 Tonnen im Jahr solle diese außer Betrieb genommen werden, hatte EEW betont, wenn die zweite Verbrennungslinie der Rostfeuerung in Betrieb genommen werde.

Eingetreten bei den Grünen

Stefan Behrens trat mit seiner Ehefrau Ulrike schließlich Ende 2018 sogar in die Partei Bündnis 90/Grüne ein. Bei der Kommunalwahl im Mai 2019 errang er als Einzelbewerber in Premnitz erstmals für diese Partei ein Mandat in der Stadtverordnetenversammlung. Einige Zeit später handelte er sich in einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses einen Ordnungsruf des Bürgermeisters Ralf Tebling ein, als er bei seiner Stellungnahme gegen eine geplante Ansiedlung der Firma Richter Recycling im Industriepark dem Unternehmen mangelnde Ernsthaftigkeit unterstellte.

Am gleichen Abend hatte Behrens erklärt, dass er und seine Frau ihr Kunsthaus „Villa am See“ in Premnitz aufgeben würden, sollte sich die Firma Richter Recycling tatsächlich im Industriepark ansiedeln. Im Februar 2020 schickten die Eheleute Behrens schließlich eine E-Mail an einen begrenzten Teilnehmerkreis heraus, um mitzuteilen, dass sie Premnitz verlassen werden. Verschiedene Vorwürfe gipfelten in der Formulierung, in Premnitz werde eine „Hexenjagd“ auf sie gemacht.

Villa ist verkauft

Mittlerweile haben die Behrensens ihre Villa verkauft, Premnitz verlassen und sollen auf einer spanischen Atlantikinsel ihren Wohnsitz genommen haben. Schon als er in die Stadtverordnetenversammlung gewählt worden war, hatte Stefan Behrens sein Engagement in der Bürgerinitiative für die Öffentlichkeit eingestellt. Es hätte sich auch nicht gut vertragen mit dem Image der BI, parteiunabhängig zu sein.

Ralf Scheide : „Eingeschlafen“

Somit sind von den Führungsfiguren der BI in Premnitz nur noch Birgit und Ralf Scheide übrig geblieben. Er wisse es selbst noch nicht, ob und wie es mit der Bürgerinitiative „Leben und Arbeiten im Naturpark“ weiter geht, hat Ralf Scheide die Anfrage der MAZ jetzt beantwortet. Es seien seit geraumer Zeit keine Impulse mehr zu spüren, hat er erklärt. Die Arbeit sei „eingeschlafen“. So sei das eben, wenn nichts mehr betrieben werde. Es auch könne sein, dass der Schlafzustand wieder beendet werde, sagt Ralf Scheide. Aber derzeit sei das nicht absehbar.

Die zweite Verbrennungslinie bei EEW wird indes bald fertig sein und ihre kalte Inbetriebnahme beginnt. Die Firma Richter Recycling will dem Vernehmen nach im Industriepark bald anfangen zu bauen.

