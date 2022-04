Premnitz: Bagger schaufeln eine Grube für das „Junge Stadtquartier“

Premnitz

Endlich! Am 17. Mai um 9 Uhr startet ein ehrgeiziges Bauvorhaben, um in der Stadt Premnitz neuen Wohnraum zu schaffen. Noch stehen die Baufelder an der Bunsenstraße leer. Längst sind alte Gebäude abgerissen.

Henry Ketter von der Wohnungsbaugenossenschaft Premnitz (WBG) freut sich bereits auf den Bau der ersten Häuser des jungen Stadtquartieres. Den Zuschlag für den Bau der 16 Doppelhäuser und eines Einzelhauses erhielt die Rampf Bau GmbH.

Baurecht hergestellt

Im Herbst vergangenen Jahres stellten die Premnitzer Stadtverordneten Baurecht für das Gelände her. Es gibt einen rechtskräftigen Bebauungsplan. Im Jahr 2018 war der Beschluss gefasst worden, den Bebauungsplan aufzustellen. Die Flächen sind interessant. Es gibt dort in der Nähe eine Schule, eine Kindertagesstätte, den See und Einkaufsmöglichkeiten. Bis zu den Betrieben im Industriepark ist es ebenfalls nicht weit.

Alte Gebäude wurden abgerissen. Quelle: Bernd Geske

Eigentlich sollte der erste Spatenstich längst vollzogen sein. Angedacht war einmal, den Bebauungsplan im Jahr 2019 zu beschließen. Doch so schnell ging es dann nicht. Zunächst musste das Straßenbauprogramm geändert werden. Als die Premnitzer Stadtverordneten auf einer Sitzung das technische Programm für den Ausbau der Bunsenstraße beschlossen hatten, wurde damit die letzte Weiche für das neue Wohngebiet „Junges Stadtquartier“ gestellt. Sofort danach starteten die abschließenden Vorbereitungen.

Die Idee, im Bereich Berg-/Bunsenstraße ein neues Wohngebiet schaffen zu wollen ist schon älter. Ein altbekannter Mangel sollte damit endgültig behoben werden. In der Stadt Premnitz selbst – aber nicht in den Ortsteilen Döberitz und Mögelin – gibt es zu wenig Fläche für die Eigenheimbebauung. Verbunden mit der Hoffnung, vor allem ein Angebot für junge Familien zu schaffen, wurde die Idee geboren, ein „Junges Stadtquartier“ zu errichten.

Schwerpunkt im Dachsberg

Nun geht es also los, die WBG startet mit den Doppelhäusern. 2016 sind auf der Fläche drei große Wohnblöcke abgerissen worden. Weitere Voraussetzung war zunächst der Ausbau der Bunsenstraße. Hier mussten alle Wasser- und Abwasserleitungen so optimiert werden, damit das „Junge Stadtquartier“ mit versorgt werden kann.

Die Bunsenstraße ist nun frei gegeben. Quelle: Joachim Wilisch

Der mittelfristige Straßenausbauplan hat nun seinen Schwerpunkt im Dachsberggebiet. Nachdem die Bauarbeiten an der Bunsenstraße Ende März abgeschlossen waren, wurde gleich eine neue Baustelle in der Karl-Marx-Straße aufgemacht.

Zwei gute Gründe

Auf Nummer 1 der Prioritätenliste stand die Bunsenstraße. Mit dem ersten Spatenstich soll nun auch die Bunsenstraße offiziell übergeben werden. Damit hat Bürgermeister Ralf Tebling noch einen zweiten guten Grund, den Termin im Mai wahrzunehmen.

Eigene Straße

Um die neue Bebauung sinnvoll zu erschließen, ist seitens der WBG geplant, eine eigene Erschließungsstraße für die Teilfläche bauen lassen.Für einen Straßenzug wird seitdem ein Name gesucht. Es gibt Vorschläge.

Für das Junge Stadtquartier gibt es schon vereinzelt Anfragen. Die Premnitzer Wohnungsbaugenossenschaft WBG wird dort mit der beginnenden Erschließung auf Mietersuche gehen.

Anfang einer Vision

Die Doppelhäuser sollen der Anfang sein. In der Vision von Bürgermeister Ralf Tebling entstehen hier viele weitere Eigenheime. In Premnitz, wo in diesem Jahr der 60. Jahrestag zur Vergabe des Stadtrechtes gefeiert wird, hofft man in den kommenden Jahren auf Zuzug. Jahrelang ging die Zahl der Einwohner stark zurück – diese Entwicklung wurde zuletzt abgefangen.

Darum soll der Baustart am „Jungen Stadtquartier“ ein wichtiges Signal setzen.

Von Joachim Wilisch