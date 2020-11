Premnitz: Brieftauben durch Corona nicht zu bremsen

Premnitz

Sie legen 400, 500, manchmal mehr als 600 Kilometer am Stück zurück. Brieftauben im Wettbewerb überfliegen in Deutschland regelmäßig Grenzen der Bundesländer und sind auf ihren längsten Strecken sogar international unterwegs.

Weil die großen Laster mit den Verschlägen der Vögel natürlich immer erst von Menschen an die Startplätze gebracht werden müssen, könnte man denken, dass Corona in diesem Jahr alle Wettbewerbe zunichte machte. Aber Fehlanzeige! Es besteht keine Gefahr, dass Brieftauben den Virus verbreiten.

„Aufgrund von Corona konnten wir mit unseren Preisflügen erst am 23. Mai beginnen“, berichtet Matthias Klühe aus Premnitz, der seit vielen Jahren für verschiedene Veranstalter die Wettflüge leitet. Bei einem normalen Verlauf wäre es in der letzten April- oder ersten Maiwoche losgegangen, teilt er mit. Das sei nun zwar drei Wochen später gewesen. Die Saison habe sich nach hinten verschoben, aber ansonsten sei sie angesichts von Corona relativ normal verlaufen.

Wegen der Infektionsgefahr mussten die Organisatoren natürlich Hygienekonzepte genehmigen lassen, berichtet er, Mund-Nase-Masken mussten getragen werden. Aber das Wettflugprogramm habe kaum gelitten. Normalerweise hätte es in diesem Jahr zwölf Preisflüge für Alttauben geben sollen, es haben immerhin elf stattgefunden. Ein Wettflug sei abgesagt worden, das aber nur wegen der großen Hitze im Sommer.

Auflass um 5.45 Uhr. Matthias Klühe in Heidefeld. Quelle: Bernd Geske

Matthias Klühe ist der Vorsitzende des Premnitzer Brieftaubenzüchtervereins „Havelbote“, den sein Opa Franz 1961 gegründet hat. Schon als kleiner Junge war er überall mit dabei. Der Reiz des Ganzen, einmal die schnellste Taube zu haben, hatte ihn gepackt und bis heute nicht losgelassen.

Um an Wettbewerben teilnehmen zu können, hatte sich Premnitzer Verein vor langer Zeit der Reisevereinigung (so der Fachbegriff) Genthin angeschlossen. Diese bildet mit den Reisevereinigungen Burg und Stendal den Regionalverband Magdeburg, dem über 330 Brieftaubenzüchter angehören.

26.109 Tauben am Start

Matthias Klühe leitet seit vielen Jahren die Wettflüge für die Mitglieder des Verbandes. Bei den elf Preisflügen für Alttauben in der nun beendeten Saison haben die Streckenlängen zwischen 115 und 507 Kilometern gelegen. Insgesamt sind 3.655 Flugkilometer in die Bücher eingegangen. Dreimal war der Start, der Fachbegriff dafür heißt Auflass, sogar in den Niederlanden. Zweimal in Asten, einmal in Bergen op Zoom.

Außerdem hat es fünf Preisflüge für Jungtauben gegeben, deren Strecken von 115 bis 324 Kilometer reichten. Auf den zusammen 16 Preisflügen sind insgesamt 26.109 Tauben auf die Strecken geschickt worden. Einzige Einschränkung: Aufgrund der großen Hitze hatte der Deutsche Brieftaubenverband vom 7. bis 14. August eine Flug- und Trainingssperre verhängt.

Gäste aus Polen, die Brieftauben mitbringen. Quelle: Bernd Geske

Eine Besonderheit hat sich indes für die Brieftaubenfreunde aus Polen entwickelt. Seit vielen Jahren ist es üblich, dass in der Saison jede Menge Laster mit Tauben aus dem östlichen Nachbarland nach Rathenow kommen, um in Heidefeld ihre Tiere aufzulassen. Fast jedes Wochenende gibt es von Anfang Juni bis Ende August Starts.

Weil es für die polnischen Züchter an bisherigen Startplätzen wegen Corona Probleme gab, berichtet Matthias Klühe, seien mehr als in früheren Jahren nach Rathenow gekommen. Taubentransporter aus Katowice seien erstmals angereist und mehrmals wieder gekommen.

Brieftauben kurz vor dem Auflass. Quelle: Bernd Geske

Zweimal wurden in Heidefeld sogar polnische Nationalflüge aufgelassen. Bei dem einen im Juli seien fast 12.000 Brieftauben aufgestiegen – doppelt so viele wie sonst bei Gästen aus Polen.

Neu war dieses Jahr, dass zwölf Züchter aus Rathenow, Premnitz und Hohennauen von der bisherigen Einsatzstelle in Premnitz nach Hohennauen umgezogen sind. Sie haben von Genthin zur Reisevereinigung Nauen gewechselt. Bei den zehn Wettflügen für Alttauben kam Eckart Marenk aus Nennhausen auf Platz 1 vor Christiane Lau aus Premnitz und Peter Friedrich aus Hohennauen. Nach fünf Flügen für Jungtauben siegte Uwe Dowidat aus Rathenow vor Udo Lottmann aus Nennhausen und Matthias Kühe.

Taubenmarkt abgesagt

Bei den Wettflügen gab es nur geringe Auswirkungen. Auf andere Veranstaltungen der Brieftaubenzüchter hat Corona aber schon durchgeschlagen. Mitgliederversammlungen fanden nicht statt. Es gab keine Ausstellungen und Siegerschauen. Auch der große Taubenmarkt vom April in Nauen musste abgesagt werden. Die Interessierten hoffen darauf, dass er 2021 wieder stattfinden darf.

Von Bernd Geske