Premnitz: Bußgelder steigen auf bis zu 1000 Euro

Die Stadt Premnitz will die Zügel anziehen. Alle Weichen sind gestellt, damit die Stadtverordneten auf ihrer nächsten Sitzung am 10. Dezember eine neue Ordnungsbehördliche Verordnung beschließen können. Der Einfachheit halber wird sie oft auch kürzer Stadtordnung genannt.

Es ist vorgesehen, der Verwaltung bei der Verhängung von Bußgeldern einen viel größeren Spielraum als bisher zu geben. Nach oben hin sollen künftig Strafen von bis zu 1000 Euro möglich sein. Gegenwärtig noch reicht die Spanne im aktuellen Verwarngeldkatalog nach oben lediglich bis maximal 35 Euro.

Sondersitzung zur Sicherheit

Weil das Einhalten von Ordnung und Sicherheit in Premnitz und Umgebung für manche Leute nicht selbstverständlich ist, hatte es im Oktober bereits eine Sondersitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Stadtentwicklung gegeben, zu der weitere Gäste eingeladen wurden. Er sei von Bürgern angesprochen worden, teilte der Vorsitzende Marcel Kibbert (DMP) an jenem Abend mit, die sagten, manche Einwohner von Premnitz würden sich nicht mehr trauen, abends allein an der Uferpromenade spazieren zu gehen.

Am Biwakplatz von Mögelin hatte es im Sommer viel zu viele wilde Camper gegeben. Ruhestörender Lärm und wiederholte Zerstörungen waren die Folge. Auch von Döberitz gab es Berichte, dass Besucher von außerhalb plötzlich sogar gesperrte Wege umfuhren, um an das Havelufer zu kommen. Der Zustrom dieser Art von „Touristen“ soll seinen Ursprung darin haben, dass diese wegen der Corona-Pandemie nicht mehr weit weg in andere Regionen oder Länder reisen wollten.

Höhere Sanktionen

„Wir wollen Ordnungswidrigkeiten in einem viel höheren Umfang als bisher sanktionieren können“, hat Bürgermeister Ralf Tebling ( SPD) am Mittwochabend im Hauptausschuss erklärt. Die Leute müssten es beim Geld spüren, erst dann würden sie ihr Verhalten ändern. In Paragraf 16 der neuen Stadtordnung sei nun festgelegt, dass Ordnungswidrigkeiten mit einem Verwarngeld oder einer Geldbuße von bis zu 1000 Euro bestraft werden können.

Lieber werde er sich künftig mit einer bestraften Person vor Gericht streiten, weil diese das Bußgeld zu hoch findet, bekannte der Bürgermeister, als dass eine Ordnungswidrigkeit nur mit 20 Euro geahndet würde, was viele Leute wegen der geringen Höhe schnell als „erledigt“ betrachten. Wichtig sei allerdings, dass das Ordnungsamt der Stadt nur tätig werden könne, wenn „Ross und Reiter“ bekannt seien.

Gegen wildes Camping

Diese Aussicht auf höhere Strafen zielt vor allem auf wildes Camping, übermäßigen Alkoholgebrauch, ruhestörenden Lärm und Verunreinigungen durch unerlaubtes Abladen von Müll. Dadurch soll in der Stadt eine Atmosphäre geschaffen werden, in der die Einwohner weniger gegen bestehende Vorschriften verstoßen.

Thomas Dobkowicz, Leiter der Polizeiwache Rathenow, hatte auf der Sondersitzung den Premnitzern den Rücken gestärkt, bei ihren Bußgeldern künftig mit höheren Sätzen die Verstöße zu ahnden. Er sagte, man sollte der Verwaltung einen größeren Spielraum geben.

Für die Stadtverordneten war die geplante Erhöhung der Bußgelder in den bisherigen Sitzungen keine große Frage. Dass künftig bis zu 1000 Euro verhängt werden können, hat niemand kritisiert.

Noch zu klären: Wie lange darf am Abend der Rasen gemäht werden? Quelle: MAZ

Ausgiebig diskutiert haben die Abgeordneten dafür die Frage, ob sie dem Verwaltungsvorschlag zustimmen wollen, den Zeitraum für das Verbot von ruhestörenden Arbeiten um eine Stunde zu verkürzen. Hier ging es vor allem um Rasenmähen am Abend. Sind ruhestörende Arbeiten gegenwärtig an Sonn- und Feiertagen sowie werktags in der Zeit von 19 bis 7 Uhr verboten, sollen sie ab 2021 nur noch von 20 bis 7 Uhr unzulässig sein.

Die Fraktionen haben sich vorgenommen, sich bis zur Stadtverordnetenversammlung dazu noch einmal über die jeweiligen Standpunkte zu einigen. Danach soll endgültig die Uhrzeit in der neuen Stadtordnung festgelegt werden.

