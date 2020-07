Premnitz

Über das Wochenende sind bislang unbekannte Täter in das Büro einer Firma an der Vistrastraße in Premnitz eingebrochen und haben Computertechnik gestohlen. Ins Gebäude gelangten sie, nachdem sie ein Fenster aufgebrochen hatten. Danach durchwühlten sie alle Räumlichkeiten nach Beute. Polizisten haben Spuren gesucht und eine Anzeige aufgenommen.

Von MAZ