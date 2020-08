Premnitz

Auf ganz Deutschland bezogen, ist die Zahl der Existenzgründer im ersten Halbjahr im Vergleich mit dem selben Zeitraum von 2019 um acht Prozent gesunken. Im Landkreis Havelland kann von einem negativen Trend überhaupt keine Rede sein. Selbst der Lockdown unter Corona hat dem Gründungswillen hier keinen Abbruch getan, sagt Michaela Schwarz, die Büroleiterin des Lotsendienstes für Existenzgründer im Havelland.

Man könne sogar das Gefühl haben, teilt sie mit, dass die Änderungen und Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie sogar mehr Menschen hier dazu motiviert haben, in die berufliche Selbstständigkeit zu gehen. Kurzarbeit in den Betrieben könne für nicht wenige Interessenten auch ein Auslöser gewesen sein, die schon länger geplante Selbstständigkeit jetzt in Angriff zu nehmen.

Michaela Schwarz, Büroleiterin des Lotsendienstes für Existenzgründer bei der Arbeitsförderungsgesellschaft Premnitz. Quelle: Bernd Geske

Es gibt auch mehr Gründungen zur Selbstständigkeit im Nebenerwerb, hat Michaela Schwarz festgestellt. Der Anteil der Frauen sei im Vergleich zu früheren Jahren weiterhin höher als der der Männer. Auffallend sei 2020 bisher, dass im Landkreis der Anteil der Existenzgründungen im ländlichen Raum des Westhavellandes deutlich gewachsen sei. Döberitz, Milow, Rhinow, Premnitz und Rathenow seien mehr als bisher vertreten.

Nach dem Corona-Lockdown Mitte März allerdings, so berichtet Michaela Schwarz, habe der Lotsendienst zwei Wochen lang komplett als „Krisenanlaufstelle“ agieren müssen. Viele, viele Gründer aus den letzten Jahren hätten nachgefragt, wie genau die Corona-Hilfspakete zu verstehen sind. Dabei sei wenig hilfreich gewesen, dass das Land Brandenburg seine Zugangsbedingungen zu Corona-Hilfen nach einer Woche noch einmal geändert hat.

Wichtiges Bindeglied

In den Medien seien die unterschiedlichen Hilfspakete wiederholt miteinander vermischt oder verwechselt worden, das habe für Unsicherheit gesorgt. „Es hat sich gezeigt, dass wir als Lotsendienst für die vielen Gründer aus den letzten Jahren weiterhin ein wichtiges Bindeglied sind“, erklärt Michaela Schwarz. Man habe als kundiger Auskunftspartner wirken und je nach Fall an die richtigen Stellen weiter vermitteln können.

Für viele Soloselbstständige sei es eine „enorme Hemmschwelle“ gewesen, dass sie sich wegen finanzieller Unterstützung an das Jobcenter wenden und Grundsicherung nach Hartz IV beantragen sollten. Das Callcenter dort sei am Anfang total überrannt worden. Zum Teil seien am Beginn auch falsche Formulare ausgegeben worden. Der Lotsendienst habe es als seine erste Pflicht angesehen, die Gründer zu ermutigen, beim Jobcenter einen Antrag zu stellen.

Begrenzt auf zehn Mitwirkende

Selbstverständlich hat der Lotsendienst nach dem Lockdown alle Beratungen nur noch auf telefonischem Wege realisiert. Die acht für 2020 geplanten Workshops für angehende Gründer fanden und finden aber fast wie geplant statt. Die Zahl der Mitwirkenden wird aber jeweils auf acht Teilnehmer und zwei Dozenten begrenzt.

Hatten die Gründer-Workshops in früheren Jahren stets abwechselnd in Falkensee und Premnitz stattgefunden, fällt Falkensee wegen sehr strenger Corona-Auflagen erst einmal aus. Alle Veranstaltungen finden deshalb bis auf Weiteres in Premnitz statt, weil es dort im Industrieparkzentrum der Arbeitsförderungsgesellschaft AFP sehr großzügige räumliche Bedingungen gibt.

Quote 2020: 100 Prozent

Bis jetzt haben dieses Jahr an den Gründungsberatungen des Lotsendienstes 14 Frauen und Männer teilgenommen und alle haben auch schon den Schritt in die Selbstständigkeit vollzogen. Das ergibt die außergewöhnlich hohe Quote von 100 Prozent. Als Ziel des Lotsendienstes für die ganze Förderperiode seit 2018 ist eine Quote von 60 Prozent vorgegeben worden. Bislang liegt der Anteil insgesamt bei auch sehr guten 86 Prozent.

Isabelle Gessinger war als Pferdetrainerin auf der Big DD Ranch in Steckelsdorf gerade in die berufliche Selbstständigkeit gegangen, da kam Mitte März der Lockdown wegen Corona. Sie durfte keine Kurse mehr geben, keinen Reitunterricht und alle Turniere mussten abgesagt werden, erinnert sie sich. Was sie aber weiter machen durfte, war das Trainieren der Pferde. Mehr war im April, Mai und Juni nicht möglich.

Der Lotsendienst für Existenzgründer Der Lotsendienst für Gründer wird gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg. Projektträger des Regionalen Lotsendienstes im Landkreis Havelland ist die Arbeitsförderungsgesellschaft Premnitz (AFP). Das Büro des Lotsendienstes befindet sich in Premnitz, Febrikenstraße 11. Es ist telefonisch errechbar unter 03386/ 212 79 23. Leiterin des Büros ist seit 1. Juni 2019 Michaela Schwarz.

Wie sie berichtet, ist es im Juli wieder erlaubt worden, dass sie Kurse und Unterricht geben darf. In einigen anderen Bundesländern sind auch Turniere wieder gestattet. „Es geht jetzt wieder los“, stellt Isabelle Gessinger zufrieden fest. Durch die Corona-Einschränkungen würden ihr natürlich Einnahmen verloren gehen, aber den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit habe sie nicht bereut. Die finanziellen Verluste seien nicht so groß geworden, dass ihre frisch gegründete Existenz gefährdet sei.

Von Bernd Geske