Premnitz: Dana Minor bringt die HZD GmbH wieder auf Kurs

Premnitz

Der 8. März ist für Dana Minor (44 Jahre) gleich zweimal von besonderer Bedeutung. Heute vor 14 Jahren hat sie ihre größere Tochter zur Welt gebracht. Und als geschäftsführende Gesellschafterin der HZD GmbH in Premnitz wird sie heute am Internationalen Frauentag mit ihrem Werkleiter Stefan Helbig durch das Unternehmen gehen, um den Frauen Blumen zu überreichen. Etwa ein Fünftel der Belegschaft sind Frauen.

„Ich möchte alle Frauen des Unternehmens persönlich grüßen", sagt sie, „ihnen zum Frauentag gratulieren und mich bei ihnen für die Mitarbeit bedanken“. Auch Monika Schönberg, die Ehefrau des verstorbenen Unternehmensgründers Michael Schönberg, die noch immer Kontakt zur Firma habe, beziehe sie in ihre guten Wünsche mit ein.

Im August 2020 hat Dana Minor die HZD GmbH übernommen. Quelle: Bernd Geske

Es waren die schwärzesten Tage der HZD GmbH, in denen Dana Minor als neue Chefin ins Unternehmen kam. Im November 2019 hatte der damalige Chef Insolvenz anmelden müssen, nachdem er gut fünf Jahre zuvor die Firma vom Gründer Michael Schönberg erworben hatte. Zum 1. August 2020 stieg sie ein und übernahm mit der neu gegründeten HZD Druckguss Havelland GmbH den finanzschwach gewordenen Premnitzer Traditionsbetrieb. Plötzlich trug sie Verantwortung für 93 Beschäftigte und jonglierte mit Millionenbeträgen.

Ihr Ziel der letzten Jahre sei klar gewesen, ein eigenes Unternehmen zu haben, sagt die neue Inhaberin. Von Rathenow war sie 2003 nach Speyer gegangen, hatte sich dort in einem Industriebetrieb nach oben gearbeitet und so das nötige Rüstzeug geholt. 2017 hat sie mit ihrer Familie dann entschieden, nach Rathenow zurückzukehren, denn das Heimweh hatte sie gepackt.

Schon einmal in der Firma

Von März 2017 bis November 2018 hatte sie schon einmal in der HZD GmbH gearbeitet und war zuständig für das Qualitätsmanagement. Dann ging sie mit ihrer kleinen Beratungsfirma iQM in die Selbstständigkeit. Etwas später kam die Insolvenz des Premnitzer Betriebes.

„Das Unternehmen ist nicht modern“, stellt Dana Minor kurz und trocken fest, „aber ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Weg“. Zum 1. März habe sie fünf neue Mitarbeiter eingestellt. Von zwei Personen habe sie sich aber trennen müssen. Sie arbeite nur mit denen zusammen, die mitziehen wollen.

Die neue Halle, in der eine Investition des Vorbesitzers nicht zu Ende geführt wurde, ist jetzt erst einmal baulich gesichert. Quelle: Bernd Geske

„Wir feiern kleine Erfolge“, sagt die Chefin bescheiden. Das neue Unternehmen habe im November sein erstes Qualitätszertifikat bekommen. Mit der Belegschaft werde diskutiert, welche Werte künftig gelten sollen. Es sei auch schon ein bisschen umstrukturiert worden. Alles könne nur in kleinen Schritten geschehen. Sie lege Wert auf flache Hierarchien und könne spüren, dass das Herzblut der früheren Jahre noch immer vorhanden sei. Die Firma sei stabil und es gebe Anfragen für neue Projekte.

Dana Minor wohnt in Rathenow, ist verheiratet und hat drei Kinder: einen 22-jährigen Sohn und zwei Töchter, die 14 und 13 Jahre sind. An den Werktagen sieht sie ihre Familie kaum. Darum nimmt sie sich an den Wochenenden die Zeit für ihre Lieben. Ihrer großen Tochter bringt sie das Angeln bei und will wieder öfter mit ihr fischen gehen, wenn es jetzt wärmer wird. „Ich brauche das als Gegenpol zu meiner Arbeit“, erklärt sie. Schon als Kind habe sie in der Havel gern geangelt. Mit ihrer kleinen Tochter liest sie gemeinsam. Das Mädchen mag Romane und die Mutter stürzt sich in Fachliteratur.

Von Bernd Geske