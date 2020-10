Premnitz

Das spektakuläre Geschehen ist die meiste Zeit im Schneckentempo abgelaufen. Auf der Großbaustelle am Müllheizkraftwerk der EEW Premnitz GmbH ist am Donnerstag das teuerste und schwerste Einzelstück installiert worden. Mit stattlichen 70,3 Tonnen hat die neue Dampfturbine so viel Gewicht, dass sie sogar zwei Kräne zu schwer gewesen ist. „Die Turbine wiegt allein so viel wie rund 50 Mittelklassewagen zusammen“, sagt Bauleiter Karl-Heinz Plepla zur Veranschaulichung.

Auf dem Wege, wie sie eingesetzt werden musste, hätte man aber mit den üblichen Kränen auch gar nichts anfangen können. Die EEW-Gruppe hat extra ein Unternehmen aus Hammersbach in Bayern engagiert, das spezielle Hebe- und Bewegungsequipments für diese Aufgabe mitbringt. Es verwendet unter anderem ein hydraulisches Hubgerüst mit vier Pfeilern, einen Industrie-Selbstfahrer mit drei Achsen und eine hydraulische Verschubbahn.

Innen: Mit Hilfe des Gerüstes links soll die Turbine in der Halle neun Meter hoch gehoben werden. Quelle: Bernd Geske

Morgens gegen 6 Uhr war die Turbine mit einem Tieflader in Premnitz angeliefert worden. Direkt vor dem Eingangstor zum Turbinenhaus wurde sie mit dem hydraulischen Hubgerät vom Tieflader gehoben und so lange in der Luft gehalten, bis der Selbstfahrer drunter gerollt war – und dann darauf abgesetzt.

Schon die Aufgabe, das große Teil durchs Tor zu bekommen, war die erste Herausforderung. Wie sich herausgestellt hatte, war die Turbine etwa 20 Zentimeter zu breit, um sie einfach gerade durchs Hallentor fahren zu können. Deshalb entschieden die Spezialisten, die Turbine etwas um die Kurve zu fahren, um sie mit ihrem etwas schmaleren Mittelabschnitt durch den engen Durchlass zu zirkeln. Etwa so, wie man beim Umzug ein dickes Sofa durch die Tür kriegt.

Nach da oben muss die Turbine gehoben werden. Quelle: Bernd Geske

Anschließend folgte die Aufgabe, das ganze Teil mit einem extra aufgestellten Spezialgerüst etwa neun Meter hoch zu heben, um es in das erste Obergeschoss des Turbinenhauses einschweben zu können. Dort oben wartete bereits die ebenfalls extra zu diesem Zweck installierte hydraulische Verschubbahn, auf der die Turbine 24 Meter in den Saal hinein wandern sollte. Zum Abschluss wurde sie auf das neu eingebaute Betonfundament abgesetzt. Fertig!

Fertig war das ganze Projekt damit aber noch lange nicht. In der nächsten Woche wird ein neuer Generator angeliefert, der ebenfalls noch einmal rund 70 Tonnen wiegt. Er soll auf die gleiche Weise wie die Turbine ins Gebäude bugsiert und mit der Turbine verbunden werden. Erst dann ist der neue „ Turbinensatz“, wie die Fachleute sagen, komplett.

EEW-Bauleiter Karl-Heinz Plepla. Quelle: Bernd Geske

Bereits im vergangen Jahr, so berichtet Karl-Heinz Plepla, sei eine der zwei alten Turbinen von 1970 demontiert worden, um Platz für die neue Kombination zu schaffen. Alles in allem wird der neue Turbinensatz samt Montage zehn Millionen Euro kosten. Da die EEW-Gruppe für den derzeit laufenden Bau einer zweiten Linie am Müllheizkraftwerk im Industriepark 60 Millionen Euro ausgibt, wächst die Investitionssumme somit auf 70 Millionen Euro.

Die neue Turbine wird installiert, weil EEW von Premnitz aus demnächst über eine Fernwärmeleitung die Stadtwerke Brandenburg/H. mit Heizenergie versorgen soll. Das Planfeststellungverfahren dafür läuft gerade. Im besten Fall soll der Bau der Fernwärmeleitung, der ein Projekt der Stadtwerke Brandenburg/H. ist, im 1. Quartal 2021 beginnen und im 2. Quartal 2022 abgeschlossen sein.

Im Obergeschoss muss die Turbine 24 Meter verschoben und aufs Fundament gesetzt werden. Quelle: Bernd Geske

Wenn die neue Turbine dann richtig läuft, soll die zweite alte Turbine von 1970 in einigen Jahren auch demontiert werden.

Der Wirkungsrad des alten Turbinensatzes liegt zwischen 0,75 und 0,8, hat Rüdiger Bösing, Kaufmännischer Leiter von EEW Nord-Ost, vor einiger Zeit erklärt. Der neue Turbinensatz soll den deutlich besseren Wirkungsgrad von 0,9 erreichen. Das Premnitzer Müllheizkraftwerk ist wärmegeführt. Das bedeutet, dass es hier im Unterschied zu vielen anderen Stromproduzenten auch Abnehmer für die entstehende Wärme gibt.

Doppelt so viel Energie

Kraft-Wärme-Kopplung ist dafür der Fachbegriff. Das bedeutet, dass die Energieverluste viel geringer sind. Gegenüber der reinen Stromproduktion, erklärt Bauleiter Karl-Heinz Plepla, kommt in Premnitz aus der eingesetzten Primärenergie – hier die Müllverbrennung – am Ende doppelt so viel Energie heraus.

Von Bernd Geske