Premnitz

Die EEW Premnitz GmbH, die das Müllheizkraftwerk im Industriepark betreibt, lässt mit einer Machbarkeitsstudie untersuchen, ob an dem Standort der Einsatz eines neuartigen Energiespeichers sinnvoll sein kann. Die Studie, die 290.000 Euro kosten soll, wird zu 80 Prozent gefördert über den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung, kurz Efre. Als Ziel des Projektes wird die Verminderung klimabezogener Risiken genannt.

Im Auftrag der EEW Premnitz GmbH soll die Machbarkeitsstudie erstellt werden von der Carbon-Clean Technologies GmbH. Die zwei erklärten Ziele seien es, teilt das Premnitzer Unternehmen mit, technische Erkenntnisse über die Integration einer Carnot-Batterie in energetische Abfallwertungsanlagen zu gewinnen und wirtschaftliche Betriebskonzepte für immer mehr differenzierte Strom- und Wärmemärkte zu entwickeln.

Die neuartige Carnot-Batterie im Technikum der TU Darmstadt, die Wärme speichert Quelle: Carbonclean

Das Unternehmen Carbonclean treibt eine neuartige Technologie voran, mit der über eine Carnot- Batterie unter der Verwendung von Keramik thermische Energie – also Wärme – gespeichert werden kann. Über eine Heizung wird eine Keramikschüttung in einem Behälter auf hohe Temperaturen erhitzt. In der Carnot-Batterie wird die Wärme dann so lange gespeichert, bis sie verwendet werden soll.

Es gibt für dieses Verfahren bereits eine Versuchsanlage der Carbonclean GmbH im Technikum der Technischen Universität Darmstadt. Sie ist 5,50 Meter hoch, wiegt rund zehn Tonnen, hat einen Speicherbehälter mit einem Durchmesser von 1,30 Metern und kann eine Energiemenge von einer Megawattstunde (MWh) speichern.

Strom viel flexibler

Wie die EEW-Gruppe mitteilt, könnten die Carnot-Batterien die Stromproduktion in Kraftwerken flexibilisieren. Sie könnten dadurch eine wichtige Rolle für den aus volatilen (schwankenden) Energiequellen gespeisten regenerativen Elektrizitätsmarkt der Zukunft spielen.

„Zwei Dinge werden für die Energiemärkte der Zukunft entscheidend sein“, erklärt Bernard M. Kemper, Vorsitzender der Geschäftsführer von EEW: „Erneuerbarkeit der Energieträger und Flexibilität der Energielieferanten.“ Energie, gewonnen aus der Ressource Abfall, sei zu 50 Prozent biogenen Ursprungs und gelte für diesen Anteil als erneuerbare Energie. Mit der Carnot-Batterie gebe es nun eine Technologie, die aus der regenerativen Quelle Abfall erzeugten Strom in Zeiten verfügbar machen kann, in denen mehr Bedarf besteht als befriedigt werden kann.

Wertvolle Erkenntnisse

Lars Zoellner, CEO von Carbonclean, sagt dazu: „Die Zusammenarbeit mit EEW als Marktführer auf dem Gebiet der energetischen Abfallverwertung wird uns wertvolle Erkenntnisse für die Entwicklung und den Betrieb unserer Carnot- Batterie liefern.“ Das sei ein wesentlicher Schritt hin zur Markteinführung dieser Technologie, die einen entscheidenden Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung der Energie- und Wärmewende leisten könne. Nach Abschaltung fossiler Kraftwerke würden energetische Abfallverwertungsanlagen weiterhin im Elektrizitätsmarkt verbleiben.

Von Bernd Geske