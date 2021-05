Premnitz: Eigenheimflächen werden zum Hauptthema

Premnitz

In Premnitz nimmt die Debatte immer mehr Fahrt auf, wie mehr Flächen für den Eigenheimbau bereit gestellt werden können. Schon auf der letzten Stadtverordnetentagung am 11. März hatte sich eine heftige Debatte entwickelt, als es um dieses Thema ging. Viele Abgeordnete vertraten die Meinung, dass die Stadt nicht genug dafür tut, dass ausreichend Baugrundstücke zur Verfügung stehen.

Seitdem läuft eine neue Runde des Meinungsaustauschs. Alle Fraktionen haben diverse Fragen an die Verwaltung gerichtet, um die Situation genauer beschreiben zu können. Die Fraktion DMP/FDP hat eine Übersicht verlangt, wo welche Flächen zur Verfügung stehen. Die Linken wollen unter anderem Auskunft darüber, wie sich das Verhältnis von Mietwohnraum zu Wohneigentum darstellt und wie groß in der Verwaltung tatsächlich die Nachfrage ist.

Durch den Abriss des alten Gesundheitszentrums wird Platz für ein neues Wohngebiet frei. Quelle: Bernd Geske

Die CDU will unter anderem wissen, ob mit der LEG gesprochen worden ist und welchen Planungsstand es für die bebaubaren Flächen gibt. Die SPD fragt nach einem Mietkosten-Spiegel und will wissen, wann die Bebauung der neuen Wohngebiete „Ehemaliges Gesundheitszentrum“ und „Junges Stadtquartier“ beginnen soll.

Bürgermeister Ralf Tebling (SPD) hat auf die Fragen geantwortet und in seinen umfangreichen Darlegungen kommt zum Ausdruck, wie vielgestaltig das Thema ist. Er schickt die grundsätzliche Erklärung vorweg, dass es durch die verbindlichen Vorgaben des Landesentwicklungsplanes eine Begrenzung der Entwicklung „nach außen“ gibt. Deshalb müsse die Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung haben, habe die Entwicklung vorrangig innerhalb vorhandener Siedlungen zu erfolgen und müssten vorhandene Freiräume erhalten bleiben. So stehe es auch im Stadtumbaukonzept von 2020.

Die Wohnungsbaugenossenschaft WBG hat an der Bunsenstraße drei große Blöcke abreißen lassen. Quelle: Bernd Geske

Der Bürgermeister weist darauf hin, dass er nur die Fragen beantwortet, für die die Stadt auch zuständig ist. Zu Fragen, die private Dritte betreffen, äußere er sich nicht.

Für das künftige Wohngebiet an der Friedrich-Engels-Straße (ehemaliges Gesundheitszentrum) liegen der Verwaltung derzeit 14 Interessenbekundungen vor, berichtet der Bürgermeister. Für das Junge Stadtquartier gebe es vereinzelte Anfragen. Die Premnitzer Wohnungsbaugenossenschaft WBG werde dort mit der jetzt beginnenden Erschließung in die Akquise von Mietern gehen.

An der Bunsenstraße soll jetzt die Erschließung für den 1. Bauabschnitt beginnen. Quelle: Bernd Geske

Im ersten Abschnitt habe die WBG bei der Stadt einen Bauantrag für acht Doppelhäuser und ein Einfamilienhaus gestellt. Sobald die Erschließung gesichert sei, die jetzt im Mai beginnen soll, könnte 2022 die Bebauung anfangen.

Welche Rolle die Premnitzer Wohnungsbaugesellschaft PWG bekommen soll, danach haben die SPD und die Linken konkret gefragt. Wie stehen deren Geschäftsführer und Aufsichtsrat zu einer möglichen Privatisierung von Grundstücken der PWG, wollten die beiden Fraktionen wissen. 100-prozentiger Gesellschafter der PWG ist die Stadt Premnitz.

Offen für Privatisierung

Geschäftsführung und Aufsichtsrat der PWG müssten die Interessen der Gesellschaft wahren, antwortet der Bürgermeister. Grundsätzlich stehe man der Privatisierung von Grundstücken der Gesellschaft offen gegenüber. Sie dürften aber nicht für die Zwecke des Unternehmens – den Mietwohnungsbau – benötigt werden.

Die künftigen Baugrundstücke an der Friedrich-Engels-Straße sind noch nicht erschlossen. Noch in diesem Jahr soll deren Erschließung erfolgen, dann die Einteilung in Parzellen erfolgen. Im nächsten Jahr wollen die Stadt und die LEG als Eigentümer die Grundstücke verkaufen, so dass dann gebaut werden kann.

LEG würde kündigen

Mögliche weitere Baugrundstücke könnten dort entstehen, wenn die bisher noch als Gärten genutzten Flächen umgewandelt werden. Die LEG sei bereit, ihre dort befindlichen Flächen überplanen zu lassen, teilt der Bürgermeister mit. Die derzeitigen Pachtverträge sollten dann durch die LEG gekündigt werden.

Die Voraussetzungen für weitere neue Wohnbebauung sollen geschaffen werden im zweiten Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes der Stadt, das gegenwärtig läuft, teilt der Bürgermeister mit. Hier gehe es um eine Vervollständigung mit Wohnhäusern an der Mozartstraße, eine beidseitige Bebauung der Makarenkostraße und auf Teilflächen im Ortsteil Mögelin an der Hauptstraße, an der Neuen Triftstraße und am Heidefelder Weg.

Von Bernd Geske