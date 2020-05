Premnitz

Nach Premnitz in die Alte Hauptstraße wurde die Polizei am Montagnachmittag gerufen. Unbekannte Einbrecher hatten am vergangenen Wochenende das Gelände einer öffentlichen Einrichtung betreten und waren durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters in ein Gebäude eingedrungen. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZ