Premnitz

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Gebäude an der Fabrikenstraße in Premnitz eingebrochen. Sie haben insgesamt zehn Büroräume durchsucht, aber nach dem ersten Überblick keine Dinge von Wert gestohlen.

Wie die Einbrecher von außen in das Gebäude gelangten, ist noch nicht geklärt. Ein Kriminaltechniker hat nach Spuren gesucht und die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZ