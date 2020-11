Premnitz

Am Wochenende haben bislang unbekannte Täter versucht, in eine Einrichtung an der Liebigstraße in Premnitz einzudringen. Eine Mitarbeiterin hatte am Montagmorgen die Beschädigungen an einem Fenster bemerkt.

Es war den Tätern aber nicht gelungen, in das Gebäude einzubrechen. Eine Wand wurde außerdem mit Farbe beschmiert. Ob es einen Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch gibt, steht noch nicht fest. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Von MAZ