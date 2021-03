Premnitz

Man kann es gar nicht richtig glauben: Kein einziger musikalischer Ton ist dieses Jahr bislang im Saal des Kulturhauses an der Fabrikenstraße in Premnitz erklungen. Dabei ist das seit drei Generationen der Hauptveranstaltungsort für die „Stunde der Musik“. Das ist seit 1953 die Premnitzer Kammermusikreihe, für die man weit und breit nichts Vergleichbares finden kann. 2021 könnte tatsächlich das erste Jahr sein, in dem die Stunde der Musik kein einziges Konzert anbietet.

Jürgen Mai hat in den letzten 30 Jahren die Veranstaltungen organisiert. Vor fast genau einem Jahr hat das bislang letzte Konzert stattgefunden, berichtet er. Der Pianist Ronny Kaufhold habe am 10. März 2020 ein furioses Konzert zum Start in das Beethoven-Jahr gespielt, am Ende als i-Tüpfelchen noch eine Zugabe mit einer Eigenkomposition drauf gelegt – und seitdem habe die Corona-Pandemie jeder weiteren Veranstaltung einen Riegel vorgeschoben.

Am 10. März 2020 hat Ronny Kaufhold das vorerst letzte Konzert gegeben. Quelle: Ingrid Hoberg

„Unsere Verträge sind selten langfristig“, erklärt Jürgen Mai. Im März seien für das letzte Jahr die Zusagen von Landkreis und Stadt Premnitz gekommen, dass die Stunde der Musik weiter gefördert wird. Mit dem Konzert von Ronny Kaufhold habe man Glück gehabt, dass es noch stattfinden durfte. Wenige Tage später sei der erste Lockdown gekommen.

Seitdem würden aufgrund von Corona keine Planungen und keine Verträge für neue Veranstaltungen gemacht. Die Stadt habe den Saal für Veranstaltungen gesperrt. Nicht einmal das Premnitzer Blasorchester dürfe dort jetzt üben. Kleiner Lichtblick: Kreis und Stadt haben schon mitgeteilt, dass der Förderzeitraum von 2020 auf das Jahr 2021 verlängert worden ist.

Ein Höhepunkt war 2019 das Gastspiel des Balalaika-Virtuosen Andrej Gorbatschow mit seinem Partner Lothar Freund. Quelle: Bernd Geske

Und was hat die Stunde der Musik schon für große Tage erlebt! 1953/1954 gab es die erste Saison. Von zentraler Stelle war in der DDR die Weisung gekommen, das musikalische Erbe einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Für die Organisation war die Konzert- und Gastspieldirektion zuständig. Die Trägerschaft in Premnitz hatte die Klubleitung der Betriebsgewerkschaftsleitung des Chemiefaserwerks. In jeder Saison, die von September bis April ging, gab es sechs bis acht Kammerkonzerte.

Wie Jürgen Mai berichtet, gelang es 1991 wirklich, die Reihe weiterzuführen. Wichtige Unterstützung kam vom Musikreferat des Kulturministeriums in Potsdam. Die Stadt Premnitz stand zur Stunde der Musik und die Organisation übernahm der Kulturförderkreis „Justus von Liebig“. Als der sich aus Altersgründen 2006 auflöste, übernahm der Bürgerverein Premnitz die Trägerschaft, die er bis heute hat.

Liane und Norbert Fietzke sind als Duo „con emozione" schon mehrfach in Premnitz aufgetreten. Quelle: Bernd Geske

„Ich fürchte, dass wir 2021 keine Veranstaltung anbieten können“, sagt Jürgen Mai und ergänzt sofort: „Aber ich würde mich gerne irren.“ Es gebe genug Künstler, die auftreten würden. Wenn es besser werde, lasse sich schnell was organisieren.

Von Bernd Geske