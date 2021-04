Premnitz: Existenzgründerin eröffnet Fußpflege

Premnitz

„Ich habe schon immer davon geträumt, in diesem Beruf einmal eine eigene Praxis zu haben.“ Das sagt die Existenzgründerin Ines Aleksandryan aus Rathenow, die zum 1. April die Fußpflege im Diamed-Zentrum an der Friedrich-Engels-Straße 5 A in Premnitz übernommen hat. Es ist ihr sogar gelungen, sich diesen Traum im Alter von nur 28 Jahren zu erfüllen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ihr hatte sich plötzlich eine gute Gelegenheit geboten, und mit Unterstützung des Regionalen Lotsendienstes für Existenzgründer im Landkreis Havelland konnte sie schnell zugreifen. Über die nötige fachliche Qualifikation verfügt sie schon längere Zeit, nur über die kaufmännischen Angelegenheiten musste sie sich erst einen Überblick verschaffen. Ines Aleksandryan hat 2014 in Berlin ihre Ausbildung zur Medizinischen Kosmetikerin abgeschlossen. Danach hat sie angefangen, in einem Studio zu arbeiten und war dort tätig bis Ende Januar 2021. Zwischendurch hat sie Elternzeit genommen, nachdem ihr jetzt zweijähriger Sohn auf die Welt gekommen war.

Schnell gehandelt

Kurz entschlossen hat sie gehandelt, als sie im September 2020 erfuhr, dass die Inhaberin der Fußpflege im Diamed-Zentrum eine Nachfolge für ihre Praxis sucht. „Kann das finanziell funktionieren?“, das hätten ihr Ehemann und sie sich gefragt, berichtet sie heute. Weil sie keine richtige Vorstellung davon hatte, wie so ein Geschäft zu führen wäre, hat Ines Aleksandryan bald einen Termin bei Michaela Schwarz vom Regionalen Lotsendienst für Existenzgründer gemacht, die ihr Büro im Industrieparkzentrum Premnitz hat.

Schon im November hat die junge Frau an einem viertägigen Development-Center des Lotsendienstes teilgenommen, der in Falkensee stattfand. Danach bekam sie, wie es in diesen Fällen üblich ist, vom Lotsendienst eine erfahrene Fachfrau als Coach an die Seite gestellt, die mit ihr einen Businessplan aufgestellt hat.

Man sieht es Ines Aleksandryan an, wie stolz sie auf ihre Praxis ist. Quelle: Bernd Geske

Die kaufmännische Analyse ist im Januar fertig gewesen und hat ergeben, dass es von den Finanzen her gut aussieht, berichtet Ines Aleksandryan. Es sei natürlich ein Vorteil, dass sie viele Kunden von ihrer Vorgängerin übernehmen konnte, teilt sie mit und erklärt: Bislang sei die Praxis eine reine Fußpflege gewesen. Künftig wolle sie auf Nachfrage auch Maniküre und Gesichtsbehandlung mit anbieten. Telefonisch erreichbar ist sie unter 03386/212 21 27.

Als Kind war sie mit ihren Eltern nach Rathenow gekommen. Ihre Ausbildung hat sie dann in Berlin begonnen und ist 2012 auch dort hin gezogen. Nach ihrer Hochzeit 2018 ist sie mit ihrem Mann wieder nach Rathenow zurück gekommen.

Im Lockdown nicht geschlossen

Die Einrichtungen der Fußpflege hatten wegen des Corona-Lockdowns im November nicht schließen müssen. Was medizinisch notwendig war, ist auch weiterhin erlaubt gewesen. Die Corona-Vorschriften einzuhalten, das sei für sie kein Problem, antwortet die Gründerin, die seit dem 1. April ihre eigene kleine Firma hat. Maske und Handschuhe seien vorher schon Vorschrift gewesen, Desinfizieren vor und nach der Behandlung ebenso. Nun müssten die Kunden auch Masken tragen und ihre Hände desinfizieren und deren Kontaktdaten seien aufzunehmen.

Schon vor Jahren habe sie als Sinn ihrer Ausbildung angesehen, sich mit dem Beruf in der Zukunft einmal selbstständig zu machen, berichtet Ines Aleksandryan. Im Development-Center des Lotsendienstes für Existenzgründer habe sie einen ersten Überblick über die geschäftlichen Dinge bekommen. Vom ihrem Business-Coach habe sie viele wichtige Einzelheiten erfahren. So habe sie mit guten Kenntnissen in die Selbstständigkeit gehen können.

Freude über schöne Füße

„Hände und Füße habe ich schon bei meiner Ausbildung immer am interessantesten gefunden“, teilt sie mit. Die Unterschiede vor und nach der Behandlung seien doch stets sofort zu erkennen. Es sei für sie jedes Mal aufs Neue eine große Freude, wenn sie sehe, in was für einen schönen Zustand sie die Hände oder Füße einer Kundin gebracht habe.

Von Bernd Geske