Premnitz: Fahrradwerkstatt für Asylbewerber wird weitergeführt

Premnitz

Es haben sich neue ehrenamtliche Helfer gefunden, die dafür sorgen, dass die Fahrradwerkstatt für Asylbewerber in Premnitz weitergeführt werden kann. Deren Gründung vor etwa fünf Jahren geht zurück auf den Premnitzer Wolfgang Hundt. Da er Anfang September bei einem Verkehrsunfall mit seinem Fahrrad ums Leben kam, war die Zukunft der Fahrradwerkstatt plötzlich ungeklärt.

Bis zuletzt ist Wolfgang Hundt, der sich viel um die Integration von Flüchtlingen gekümmert hat, ein engagiertes Mitglied der Deutsch-Französischen Gesellschaft (DFG) Premnitz und des Radteams Rathenow gewesen. In beiden Vereinen sind nun die Weichen gestellt worden, um das Erbe von Wolfgang Hundt zu bewahren.

Wolfgang Hundt im Jahr 2015 mit Valentin Djaya bei einem Willkommensfest für Flüchtlinge. Quelle: MAZ

In einer Zusammenkunft in der Fahrradwerkstatt, die sich im Keller des Hauses 2 der Stadtverwaltung in der Liebigstraße befindet, sind am Montag nun die letzten Absprachen geführt worden. Demnach wird Heidrun Arndt von der DFG das Finanzmanagment übernehmen und Jürgen Schindler-Clausner vom Radteam für Ersatzteile und Werkzeug sorgen.

Schamil Sugaipov, der mit seiner Familie als Flüchtling nach Premnitz kam und von Anfang an ehrenamtlich in der Fahrradwerkstatt arbeitet, wird dort weiter tätig bleiben. Und Valentin Djaya, der ebenfalls als Flüchtling nach Premnitz kam und zum Radteam gehört, wird ebenfalls in der Werkstatt helfen.

Herzensangelegenheit

„Es war für Wolfgang Hundt immer eine Herzensangelegenheit, dass die Fahrradwerkstatt für Asylbewerber bestehen bleibt“, hat Heidrun Arndt gesagt. Die Finanzen seien über die DFG geführt worden. Das werde sie weiter machen.

Jürgen Schindler-Clausner will einmal pro Woche in die Werkstatt kommen, um zu erfragen, welche Teile oder Werkzeuge dort benötigt werden. Geöffnet hat die Werkstatt von Dienstag bis Donnerstag in der Zeit von 16 bis 19 Uhr. Schamil Sugaipov ist unter Telefon 0152/ 180 200 97 zu erreichen.

Vier Fahrräder angeboten

Jürgen Schindler-Clausner hat berichtet, dass ihm vor ein paar Tagen von einem Mann aus Parey vier Fahrräder für Asylbewerber angeboten worden sind. Gerne würde er weitere Sachspenden entgegen nehmen, er sei zu erreichen unter 03385/ 54 680. Auch Geldspenden für die Fahrradwerkstatt wären sehr willkommen. Darum würde sich Heidrun Arndt kümmern, die unter der Telefonnummer 03386/ 21 03 85 zu erreichen ist.

Wie Bürgermeister Ralf Tebling sagt, hatte es in der Stadtverwaltung Unsicherheit gegeben, ob und wie nach dem Tod von Wolfgang Hundt die Fahrradwerkstatt weiter laufen könnte. Man habe sich mit der DFG und Jürgen Schindler-Clausner in Verbindung gesetzt. Nun sei er sehr froh, dass eine Lösung gefunden worden sei.

Valentin: Wie ein Vater

Valentin Djaya hat gesagt, dass Wolfgang Hundt wie ein Vater für ihn war. Es habe ihm große Schmerzen bereitet, dass dieser durch einen Verkehrsunfall verstarb. In der Werkstatt ist jetzt ein Fahrrad komplett weiß lackiert worden. Es soll an der Unfallstelle aufgestellt werden, um im Rahmen der „Ghost Bike“-Aktion darauf aufmerksam zu machen, dass dort ein Radfahrer unverschuldet ums Leben kam.

Von Bernd Geske