Premnitz

In Premnitz machte am Montag bereits eine Schreckensnachricht die Runde: Brand im Industriegebiet. Die Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Wer immer die Nachricht verbreitete, sie war ein Gerücht. Richtig war, dass die Feuerwehr zu einem größeren Einsatz an den Mühlenweg gerufen wurde.

Zur Galerie Eine Verpuffung, entstanden bei Montagearbeiten in einem Mehrfamilienhaus in Premnitz, hatte einen Brand und einen größeren Einsatz der Premnitzer Feuerwehr zur Folge.

Dort hatte ein Arbeiter bei Montagearbeiten im Keller eine Verpuffung ausgelöst. Das Feuer, das sich danach rasch ausbreitete, konnte der Arbeiter nicht mehr selber löschen, er rief die Feuerwehr.

Auch die Rathenower Wehr

Wie Einsatzleiter Fabian Müller deutlich machte, alarmierte die Rettungsleitstelle am Vormittag nicht nur die Premnitzer, sondern auch die Rathenower Feuerwehr. „Das geschieht am Tage zur Vorsorge, wenn unklar ist, ob genügend Leute für den Löscheinsatz zur Verfügung stehen“, so Müller.

Feuerwehreinsatz am Mühlenweg in Premnitz. Quelle: Joachim Wilisch

Mit zwei Löschzügen traf die Feuerwehr Premnitz vor Ort ein. Nachdem sich die Wehrleute ein Bild davon vom Umfang des Brandfes gemacht hatten, wurden die Bewohner aus den Wohnungen geholt. „Insgesamt haben wir sieben Leute gerettet“, sagte Müller. Die Personen hielten sich ein Stück abseits des Brandes auf. Sie waren alle unverletzt.

Polizei war auch vor Ort

Die Polizei war ebenfalls vor Ort, der Rettungsdienst hatte zudem Einsatzwagen geschickt. Nachdem klar war, dass die Premnitzer Feuerwehr selbst mit dem Brand zurecht kommt, rückten die Rathenower Wehrleute wieder ab. Die Bewohner konnten später in ihre Wohnungen zurück.

Von Joachim Wilisch