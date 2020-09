Premnitz

Wieder hat in Premnitz Müll Feuer gefangen und wieder ist nicht klar, weshalb. Am Dienstagabend, so berichtet die Polizei, sei Sperrmüll, der an der Alten Waldstraße abgestellt war, in Brand geraten.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Es bestand keine Gefahr für Gebäude oder Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen schließt die Polizei nicht aus, dass der überwiegend aus alten Möbelteilen bestehende Sperrmüllhaufen absichtlich angezündet wurde.

Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Von MAZ