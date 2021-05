Premnitz: Freibad darf zu Pfingsten nicht öffnen

Premnitz

Rasen mähen, Wasser einlassen, Fliesen erneuern, Fenster putzen. All die Aktivitäten der letzten Tage sind im Naturbad Premnitz erst einmal umsonst gewesen. In Berlin dürfen die Freibäder ab 21. Mai zwar wieder öffnen, doch im Land Brandenburg müssen die Bäder weiterhin geschlossen bleiben. Die Eröffnung des Premnitzer Freibades am Pfingstsonnabend, wie es die Verantwortlichen geplant hatten, fällt also erst einmal ins Wasser.

„Es tut mit besonders leid für unsere Badegäste“, sagt Mathias Hohmann, der Vorsitzende des Betreibervereins Naturbad Premnitz. Aber wann nun die gewünschte Eröffnung des Freibades möglich sei, könne gegenwärtig niemand so richtig beurteilen. Noch am Montag dieser Woche war er davon ausgegangen, dass die nächste Eindämmungsverordnung des Landes ab 17. Mai den Betrieb der Freibäder zulassen würde.

Noch darf die große Rutsche nicht genutzt werden. Quelle: Bernd Geske

Die jetzt verabschiedete neue Eindämmungsverordnung gilt bis 9. Juni. Das bedeutet, vor dem 10. Juni dürfen die Bäder auf keinen Fall aufmachen. Wie man in Premnitz verfahren will, kann Mathias Hohmann jetzt noch nicht sagen. Wenn die nächste Verordnung bekannt gemacht werde, so teilt er mit, werde er sich mit dem Vereinsvorstand beraten, was getan werden soll.

Würde es dann beispielsweise die Vorschrift geben, dass jeden Tag ein aktueller Corona-Test vorgelegt werden soll, müsse alles genau überlegt werden. Er wünsche sich eine Regelung, sagt Mathias Hohmann, bei der jeder freien Zugang habe und die praktikabel umsetzbar sei.

Von Bernd Geske