Premnitz

In der Nacht zum Mittwoch ist in einer Gartenlaube der Anlage „ Osterberg“ in Premnitz ein Feuer ausgebrochen. Innerhalb kurzer Zeit ist sie bis gegen 22.30 Uhr komplett abgebrannt. Es kamen Kräfte der Feuerwehren von Premnitz, Döberitz und Mögelin zum Einsatz. Die Gartenlaube war nicht mehr zu retten.

Zur Galerie In der Gartensparte „Osterberg“ ist in der Nacht zum Mittwoch ein Bungalow abgebrannt.

Von Kay Harzmann