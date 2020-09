Premnitz

Seit einer kleinen Ewigkeit ist für Mögelin immer wieder als Ziel bekräftigt worden, dass die Grubenlanke ausgebaggert werden soll. Dieser Nebenarm der Havel ist dabei zu verlanden, er wächst immer weiter zu und wird nur wenig vom Wasser durchströmt. Jetzt endlich ist der Startschuss gefallen. Die Stadt Premnitz hat den Auftrag vergeben, die Arbeiten können beginnen.

Schon als vor vielen Jahren das Projekt zur Renaturierung der Unteren Havel konkrete Formen annahm, war für die Verantwortlichen klar, dass auch die Grubenlanke wieder richtig an die Havel angeschlossen werden sollte. Doch das Budget von 40 Millionen Euro hat am Ende nicht gereicht, um auch diese wichtige Einzelmaßnahme mit aufzunehmen. Da sprang die Stadt Premnitz als Vorhabenträger ein, weil Mögelin einer ihrer beiden Ortsteile ist. Schon 2008 wurde der erste Beschluss dazu gefasst.

Der Premnitzer Bürgermeister Ralf Tebling. Quelle: Bernd Geske

Der Premnitzer Bürgermeister Ralf Tebling ( SPD) hat betont, dass die Stadt sich eben nicht allein nur auf die Industrieansiedlung konzentriert. „Auch der Naturschutz ist uns wichtig“, hat er gesagt, „deshalb haben wir dieses Ziel so lange verfolgt.“

„Altarmanschluss der Grubenlanke“ wird das Projekt fachgerecht genannt. Und es wird ein großes, teures Vorhaben sein. Als Kosten hat die Stadt 1,46 Millionen Euro angegeben. Bezahlbar wird die Aufgabe für Premnitz nur, weil diverse starke Partner ihr zur Seite stehen. Schon im vergangenen Jahr traf der Förderbescheid der Landesinvestitionsbank ein, die das Projekt zu 90 Prozent finanziert. Die restlichen zehn Prozent übernimmt der Naturschutzbund Deutschland.

Die Grubenlanke bei Mögelin ist sehr stark zugewachsen. Quelle: Bernd Geske

Das Nabu-Institut für Fluss- und Auenökologie, das die gesamte Renaturierung der Unteren Havel leitet, nimmt der Stadt Premnitz zudem unentgeltlich die fachliche Verwaltung ab. Die Projektbetreuung der jetzt anstehenden Wasserbauarbeiten liegt beim Büro Umweltvorhaben Berlin-Brandenburg (UBB) und nicht zuletzt ist ein ökologischer Bauüberwacher eingesetzt.

In der Premnitzer Verwaltung ist Marco Kapfer vom Bereich Tiefbau für das Projekt zuständig. Wie er sagt, sollen die Arbeiten in der nächsten Woche beginnen. Grundsätzlich werde das Ziel verfolgt, dass ein Bagger von der Havelinsel aus eingesetzt werden soll. Der Baggerarm muss verhältnismäßig lang sein, um über die ganze Lanke hinweg den Boden ausheben zu können.

Der Wasserstand im Altarm ist flach. Quelle: Bernd Geske

Zuerst will die beauftragte Firma von einem Boot aus das Schilf am Ufer der Insel abmähen. Danach soll eingeschätzt werden, ob der Bagger dort wie gewünscht am Ufer stabil stehen kann. Sollte die Festigkeit des Bodens nicht ausreichen, muss von einem Boot aus gebaggert werden.

Schon bis Ende November müssen die Aushubarbeiten im Wasser erledigt sein. Auf diesen Zeitraum ist die Genehmigung befristet. Die gewaltige Menge von 13.000 Kubikmetern Räumgut soll auf einer Uferlänge von 995 Metern ausgehoben werden. Laut Planfeststellungsbeschluss muss alles abtransportiert und fachgerecht entsorgt werden. Es gibt das Ziel, die Sohle der Lanke etwa einen halben Meter tiefer auszubaggern. Die Breite der Wasseroberfläche soll von 15 auf 21 Meter wachsen.

Buhnenkopf in der Havel

Damit die Havel aber tatsächlich wieder schwungvoll durch den Altarm strömen kann, muss auch mehr von ihrem Wasser dort hinein geleitet werden. Wie Marco Kapfer erklärt, soll zu diesem Zweck der flussaufwärts liegende Abzweig der Grubenlanke von der Havel deutlich aufgeweitet werden. Außerdem wird ein neuer Buhnenkopf errichtet und so weit in den Flusslauf hinein vorgeschoben, dass reichlich Wasser in den Altarm fließen kann. Bis Ende Februar 2021 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Von Bernd Geske