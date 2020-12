Premnitz: Hilfe für Kinderheim in Rumänien muss warten

Premnitz

Die Evangelische Kirchengemeinde Premnitz hatte gerade begonnen, alle Interessierten über den für April geplanten, nächsten Hilfstransport zum Kinderheim im rumänischen Dorf Zsobok zu informieren, da kam der erste Corona-Lockdown. Die Aktion, bei der Jahr für Jahr im Westhavelland über 400 Pakete gespendet worden waren, musste von den Organisatoren schweren Herzens abgebrochen werden.

Rudolf Panschuk, der alle Aktivitäten der Premnitzer Aktion koordiniert, hat sich bei Heimleiterin Elisabeth Ruzsa erkundigt, wie gegenwärtig dort die Lage ist. „Unsere Hilfspakete fehlen natürlich sehr“, berichtet er, „ Elisabeth hat von ihrer Hoffnung gesprochen, dass wir die Kinder im Heim nicht vergessen werden.“ Selbstverständlich würden sie nicht vergessen, bekräftigt er, aber gegenwärtig sei es wegen der Corona-Pandemie einfach nicht möglich, den bekannten 7,5-Tonnen-Laster voller Hilfsgüter nach Rumänien auf die Reise zu schicken.

Anzeige

Zur Galerie Aufnahmen aus dem Kinderheim im rumänischen Dorf Zsobok.

Die Spender waren jedes Jahr darauf orientiert worden, in ihre Hilfspakete vor allem haltbare Lebensmittel, Kinderbekleidung, Schul- und Bastelmaterial sowie Hygieneartikel zu packen. Einige hatten ihre Pakete für April schon fertig bereit gestellt und mussten sie dann wieder auspacken, weil nicht klar war, wann die nächste Aktion stattfinden kann.

„Wir werden immer wieder gefragt, ob wir mit unserer Aktion weiter machen“, erzählt Rudolf Panschuk, „selbstverständlich – wir hoffen darauf, dass die Umstände es im April 2021 wieder zulassen, den nächsten Hilfstransport auf die Reise zu schicken.“ Elisabeth Ruzsa habe ihm berichtet, dass derzeit 34 Waisenkinder und zehn Internatskinder im Heim leben. Wegen der Corona-Gefahr sei die Schule in Zsobok derzeit geschlossen. Es gelten strenge Hygiene-Vorschriften, fast überall müssten Mund-Nase-Masken getragen werden.

Rudolf Panschuk (links) und Hans-Dieter Kübler mit Decken in Hardanger Stickerei aus Zsobok, die zugunsten des Kinderheims verkauft werden sollen. Quelle: Bernd Geske

Die Kirchengemeinde hat aber auch schon Geldspenden gesammelt, die noch vor Weihnachten an das Kinderheim überwiesen werden sollen. Wie Pfarrer Hans-Dieter Kübler berichtet, sind dafür auf dem Konto bislang 1.100 Euro beisammen. Rudolf Panschuk weist darauf hin, dass er noch eine kleine Anzahl von hübschen weißen Tischdecken hat, die Frauen in Zsobok in Hardanger Stickerei angefertigt haben. Er findet, sie würden sich gut als Geschenke zu Weihnachten eignen.

Er würde sie gern an Interessierte verkaufen und das eingenommene Geld mit an das Kinderheim überweisen lassen. Wer Interesse hat, sollte sich bei Rudolf Panschuk melden unter der Telefonnummer 03386/ 210 224. Die Kirchengemeinde nimmt auch noch weitere Geldspenden für das Kinderheim entgegen. Sie sind einzuzahlen auf deren Konto DE72 1605 0000 3861 0088 90. Das Kennwort lautet: „ Kinderheim Zsobok“. Im Heim sollen die Geldspenden dann verwendet werden, um den Kindern etwas zu Weihachten zu kaufen.

Bedrückende Situation

Der Premnitzer Pfarrer Hans-Dieter Kübler sagt mit Blick auf die Hilfsaktion für das Kinderheim in Zsobok und die Corona-Maßnahmen, es sei eine sehr bedrückende Situation entstanden. Alle Möglichkeiten seien sehr stark eingeschränkt worden. Es sei viel schwieriger als früher, jetzt den Bedürftigen mit Nähe und Unterstützung helfend zur Seite zu stehen.

Den alljährlichen Martinsumzug am 11. November habe die Gemeinde absagen müssen. Auch die Sternsinger-Aktion werde wohl nicht stattfinden dürfen.

Froh über jede Nachfrage

„Wir sind aber froh über jede Nachfrage“, sagt der Pfarrer, „denn das zeigt, dass das Bedürfnis noch da ist, dem Kinderheim in Zsobok zu helfen.“ Alle Beteiligten würden hoffen, dass möglichst bald die Corona-Maßnahmen zu Ende gehen, damit der nächste Hilfstransport nach Zsobok gestartet werden kann.

Von Bernd Geske