Premnitz: Hilfstransport für Kinderheim in Rumänien erneut verschoben

Premnitz

Es wäre jetzt wieder die Zeit gekommen für all die vielen Menschen im Westhavelland, die seit vielen Jahren Hilfspakete für das Kinderheim im rumänischen Dorf Zsobok packen. Ende April würde traditionell der Laster wieder auf die 1300 Kilometer lange Reise ins Apfeltal gehen. Doch die Corona-Pandemie zwingt die Organisatoren, erneut den Hilfstransport zu verschieben. Schon vor einem Jahr hatte der erste Lockdown den Transport unmöglich gemacht.

„Es wäre jetzt wieder losgegangen“, bestätigt der Premnitzer Rudolf Panschuk, der für die Evangelische Kirchengemeinde der Stadt die Aktion leitet. Im Gemeindebrief hätte der Aufruf zur nächsten Sammelaktion gestanden. Stattdessen musste nun eine Absage abgedruckt werden. „Leider werden wir auch in diesem Jahr keine Paket-Aktion zugunsten des Waisenhauses in Zsobok durchführen“, müssen die Interessierten im Gemeindebrief lesen.

Rudolf Panschuk (links) und Pfarrer Hans-Dieter Kübler mit handgestickten Decken aus Zsobok, die zugunsten des Dorfes verkauft werden. Quelle: Bernd Geske

Viele Leute hätten jetzt schon gefragt, was mit der diesjährigen Spendenaktion wird. Aber angesichts der Corona-Situation und der geltenden Einschränkungen sei es einfach nicht möglich, jetzt Spendenpakete zu transportieren. Rudolf Panschuk spricht von seiner Hoffnung, dass möglicherweise im September wieder ein Spendentransport möglich wäre. „Sobald es wieder erlaubt wird“, verspricht er, „werden wir etwas organisieren.“ Aber gegenwärtig gebe es noch viele Fragezeichen.

Alternativ Geldspenden

Damit die Kinder in Zsobok merken, dass sie in Premnitz und Umgebung nicht vergessen werden, schlägt die Kirchengemeinde nun vor, alternativ Geldspenden zu sammeln und an das Kinderheim zu überweisen. Er sei auf diesen Gedanken gekommen, erklärt Rudolf Panschuk, weil eine Familie aus Rathenow, die sonst immer Spendenpakete gepackt hatte, ihm eine Geldspende von 300 Euro gab, weil der Pakettransport derzeit nicht möglich ist.

Wer über eine Geldspende nachdenke, könne sich im Kirchenbüro im Gemeindehaus Arche darüber informieren, teilt er mit. Es sei zu erreichen unter der Telefonnummer 03386/28 20 39. Spenden können überwiesen werden auf das Konto des Kirchenkreises Rathenow. Die IBAN lautet DE72 1605 0000 3861 0088 90, als Kennwort ist „Rumänienhilfe“ einzutragen.

Für Pakete kein Platz

Man habe den Plan, die eingegangen Spenden dann nach bestimmten Zeitabschnitten ans Kinderheim zu überweisen, immer wenn ein bestimmter Betrag erreicht sei.

Einige Unentwegte wollten trotz aller Einschränkungen schon wieder Spendenpakete packen, berichtet Rudolf Panschuk, der sich auch mit 82 Jahren weiter um die Hilfsaktion kümmert. Doch die Gemeinde sei gar nicht dazu in der Lage, diese jetzt anzunehmen. Man habe keinen Platz zum Lagern. In den letzten Jahren waren stets mehr als 400 Pakete zusammen gekommen.

Von Bernd Geske