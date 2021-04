Premnitz: Jana Ost eröffnet eigenen Pflegedienst

Premnitz

Es gibt bald einen neuen Pflegedienst im Westhavelland. Jana Ost aus Bahnitz eröffnet als Existenzgründerin zum 1. Mai ihren ambulanten Dienst „Mit Hand und Herz“, der seine Zentrale in den Havelpassagen der Stadt Premnitz haben wird. Mit drei examinierten Fachkräften wird sie in die berufliche Selbstständigkeit starten, teilt sie mit und erklärt, wenigstens drei ausgebildete Fachkräfte würden im Land Brandenburg verlangt, damit alle Leistungen eines ambulanten Pflegedienstes erbracht werden können.

Jana Ost ist 46 Jahre, stammt aus Bamme und hat einst in der Premnitzer Fontane-Apotheke den Beruf der Pharmazeutisch-Kaufmännischen Angestellten gelernt. Sie ist verheiratet und hat eine 19-jährige Tochter und einen 24-jährigen Sohn. Es sei das Anraten ihrer Familie gewesen, das den letzten Anstoß dazu gab, dass sie sich nun mit dem ambulanten Pflegedienst selbstständig macht, berichtet die Gründerin. Ihr drei Lieben wüssten genau, wie gern sie das macht, dass sie sehr kontaktfreudig ist und wie gut ihr diese Tätigkeit liegt.

Die letzten neun Jahre vor dem Schritt in die berufliche Selbstständigkeit hat Jana Ost bei einem ambulanten Pflegedienst in der Stadt Brandenburg gearbeitet. Sie war dort im kaufmännischen Bereich tätig und hat täglich mit Patienten, Ärzten, Pflegekräften und allen anderen denkbaren Dienstleistern zu tun gehabt.

Bedarf immer größer

„Die Erfahrung zeigt, dass der Bedarf immer größer wird“, sagt die Chefin. Es gebe bereits Pflegedienste, die keine neuen Patienten mehr annehmen können, weil sie keine weiteren Fachkräfte mehr finden. Sie habe den klaren Plan, mit ihrem ambulanten Pflegedienst erst einmal klein anzufangen. Mit nur einer Tour werde es losgehen. Sie blicke optimistisch in die Zukunft, dass ihr Vorhaben gelingt.

Jana Ost hat von Anfang das Ziel, dass sie eine große Firma gar nicht will. Maximal zehn Angestellte will sie haben. Sie könnte sich vorstellen, diese Zahl der Beschäftigten Ende 2022 zu erreichen. Familiär und überschaubar soll alles bleiben. „Die Patienten sollen im Vordergrund stehen“, betont sie. Es solle bei der Arbeit nicht nur darauf ankommen, alles möglichst schnell zu erledigen.

Zeit zum Zuhören

Sie wolle das Leben in ihrer Firma so gestalten, dass die Pflegekräfte ein gewisses Maß an Zeit mehr mitbekommen, damit sie sich ihren Patientinnen und Patienten zuwenden können, sich ihre Sorgen anhören und um andere mögliche Wehwehchen kümmern.

„Unsere Verträge werden individuell gestaltet“, sagt Jana Ost. Es werde genau hineingeschrieben, welche Leistungen der Körperpflege und Hauswirtschaft vorgesehen sind. Und selbstverständlich würden alle medizinischen Leistungen erbracht, die auf ärztliche Verordnung verlangt werden.

Ab sofort werden die Flyer verteilt. Quelle: Bernd Geske

Da ihre Firma erst am 1. Mai startet, hat sie für ihre Pflegekräfte jetzt noch keine Arbeit. Die Chefin selbst fährt ihre Tätigkeit aber jetzt schon schwungvoll hoch, um vom ersten Tag an voll einsatzbereit zu sein. Sie hat begonnen, die Flyer zu verteilen, die alle wichtigen Informationen über ihren Pflegedienst enthalten. Das macht sie alles in Eigenregie. Als Gebiet für ihre künftige Tätigkeit hat sie die Städte Rathenow und Premnitz sowie die Gemeinde Milower Land eingeplant.

Jana Ost hat einen großen Stapel von Info-Briefen für niedergelassene Ärzte der Region vor sich zu liegen, die sie ab sofort persönlich zustellen will. Aus ihrer früheren Angestellten-Tätigkeit bei dem vorherigen Pflegedienst kennt sie sowieso schon viele von ihnen.

Der Regionale Lotsendienst für Existenzgründer im Landkreis Havelland, der sein Büro in Premnitz hat, bestärkte Jana Ost, eine Firma zu eröffnen. Sie habe einen Coach an diese Seite bekommen, erzählt sie, der mit ihr einen Businessplan aufgestellt habe. Die Zahlen seien ermutigend ausgefallen, dass ihr Pflegedienst wirtschaftlich gut funktionieren kann.

Der ambulante Pflegedienst „Mit Hand und Herz“ Der neue ambulante Pflegedienst „Mit Hand und Herz“ wird zum 1. Mai eröffnet. Er hat seinen Sitz in den Havelpassagen Premnitz. Die Anschrift lautet Gerhart-Hauptmann-Straße 2A. Zu erreichen ist der Pflegedienst Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 03386/ 21 21 960. Inhaberin Jana Ost macht auf Wunsch auch Hausbesuche, um alle Absprachen zu treffen. Als Arbeitsgebiet sind die Städte Rathenow und Premnitz und die Gemeinde Milower Land eingeplant. Der Pflegedienst nimmt am 1. Mai die Arbeit mit drei examinierten Fachkräften auf.

Wer sich für den Pflegedienst „Mit Hand und Herz“ interessiert, kann Jana Ost von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 15 Uhr unter Telefon 03386/21 21 960 erreichen. Wenn es gewünscht wird, kommt sie auch nach Hause zu ihren künftigen Kunden, um persönlich alle Absprachen zu machen. Sie verkündet entspannt und selbstbewusst: „Wir finden für alle Probleme eine Lösung.“

Von Bernd Geske