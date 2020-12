Premnitz: Kästner und Warnke verabschiedet

Premnitz

Zweimal besonderer Dank und zweimal ehrenvoller Abschied. Auf der letzten Stadtverordnetenversammlung (SVV) dieses Jahres in Premnitz sind vier Personen gewürdigt worden.

Zunächst bat Bürgermeister Ralf Tebling ( SPD) seine zwei Fachbereichsleiterinnen Sabine Braatz und Carola Kapitza nach vorn, um ihnen weihnachtliche Sträuße zu überreichen. Er hob das Wirken von Sabine Braatz als Kämmerin hervor. Unter ihrer Leitung sei es gelungen, selbst unter den schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie noch im alten Jahr den Haushalt 2021 zu beschließen. Somit sei die Stadt gleich zu Beginn des neuen Jahres voll handlungsfähig.

Sabine Braatz (links) und Carola Kapitza – coronagerecht mit Schutzmaske und in angemessenem Abstand. Quelle: Bernd Geske

Seine Stellvertreterin Carola Kapitza lobte der Bürgermeister als umsichtige Verantwortliche für die Bauvorhaben der Stadt. So hatte es zunächst so ausgesehen, als würde die Stadt vom Land keine Fördermittel für den 3. Bauabschnitt zur Erweiterung der Dachsberg-Grundschule bekommen. Das Landesamt für ländliche Entwicklung hatte den Premnitzer Antrag abgelehnt.

Daraufhin hatte Carola Kapitza beim Landesamt für Bauen und Verkehr die Fördermittel beantragt – und in der gewünschten Höhe von 576.000 Euro auch bekommen. Das sei vor allem dem sehr qualifizierten Förderantrag zu verdanken, lobte Ralf Tebling. Das Amt habe in den Unterlagen sofort alle nötigen Angaben gefunden und deshalb sofort zustimmen können.

Von Anfang an in der PWG

Dietmar Kästner, langjähriger Geschäftsführer der Premnitzer Wohnungsbaugesellschaft (PWG), der am 1. August in Rente ging, wurde gebeten, sich ins Ehrenbuch der Stadt einzutragen. Er war von Anfang an dabei, als 1991 die PWG gegründet wurde. Als Gründungsgeschäftsführer Roy Wallenta im Jahr 2000 zum Bürgermeister gewählt wurde, stieg Dietmar Kästner zum Chefs der Gesellschaft auf.

Klaus-Wolfgang Warnke bei der Verabschiedung durch die Stadtverordnetenvorsitzende Katja Poschmann. Quelle: Bernd Geske

Nicht zuletzt ist der Stadtverordnete Klaus-Wolfgang Warnke von der Freien Wählergemeinschaft Döberitz-Mögelin-Premnitz (DMP) verabschiedet worden. Er hat sein Mandat aus Altersgründen abgegeben.

Von Bernd Geske