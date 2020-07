Premnitz

Zwölf anstrengende Monate liegen hinter Valentin Tawet Djaya. Der 37-Jährige hat gerade sein erstes Ausbildungsjahr zum Sozialassistenten abgeschlossen. Dass er heute stolz sein Zeugnis präsentieren kann, ist für ihn keine Selbstverständlichkeit.

Zum einen, weil der Unterricht in deutscher Sprache für den gebürtigen Kameruner eine echte Herausforderung ist. Zum anderen fehlt ihm das nötige Geld, um die Ausbildung zu finanzieren. Dennoch hat er es gepackt.

Anzeige

Er hat nicht nur diszipliniert gelernt, er konnte zudem auf die Unterstützung hilfsbereiter Havelländer setzen, die das Schulgeld in Höhe von 40 Euro pro Monat gespendet haben.

Weitere MAZ+ Artikel

Lehrer und Mitschüler haben unterstützt

Ich bin wirklich überglücklich, dass ich es geschafft habe und dass mir so viele Menschen helfen“, erklärt der 37-Jährige mit einem breiten Lächeln. Das erste Jahr an der Berufliche Schule für Sozialwesen „Sophie Scholl“ der AWO in Premnitz sei ein gutes gewesen.

„Vieles war neu für mich und ich hatte am Anfang ein bisschen Angst. Aber dann hat doch alles gut geklappt und ich habe es geschafft“, erzählt Valentin Tawet Djaya.

Dabei lässt er nicht unerwähnt, dass die Lehrer, aber auch viele Mitschüler ihn unterstützt haben. „Sie haben immer wieder betont, dass ich jederzeit nachfragen soll, wenn ich etwas nicht verstehe“, so Tawet Djaya.

Eine Eins in Musik und Politik

Schwer sei ihm insbesondere der Deutschunterricht gefallen. Auf dem Zeugnis hat er das Fach mit einer Drei abgeschlossen. Eine Leistung, die sich sehen lassen kann, für jemanden, dessen Muttersprache eine afrikanische Sprache ist und der erst einige Jahre in Deutschland lebt.

In Musik und Politischer Bildung steht sogar eine Eins auf seinem Zeugnis, in allen anderen Fächer hat er eine Zwei. Ganz zufrieden ist er dennoch nicht: „In Mathematik wollte ich eine Eins haben. Im nächsten Jahr will ich es schaffen und noch besser werden“, sagt Valentin Tawet Djaya.

Zugleich gibt er zu, ein wenig Bammel vor dem zweiten Jahr zu haben, denn am Ende stehen die Prüfungen zum Sozialassistenten an.

Valentin Tawet Djaya (M.) aus Kamerun mit Migliedern des Vereins Hand in Hand, den er regelmäßig unterstützt. Quelle: privat

Der Abschluss ist Voraussetzung um sein großes Ziel – eine Ausbildung zum Erzieher – absolvieren zu können. Außerdem möchte er seine Unterstützer nicht enttäuschen, die das Schulgeld in Höhe von knapp 500 Euro für das erste Jahr gespendet haben.

Etwas Geld blieb sogar noch für Bücher und Schulmaterial. Eine Rathenowerin hatte zudem einen Drucker gespendet und dazu Patronen.

Was jetzt noch fehlt, ist ein Laptop. Zur Zeit nutzt Valentin Tawet Djaya den Computer seiner Freundin und Unterstützerin Elke Dartsch.

Schulgeld für das zweite Jahr gesichert

„Heutzutage läuft ohne Internet und Laptop nichts, das gilt auch für diese Ausbildung. Leider kann sich Valentin von dem Geld, das ihm zur Verfügung steht, diese Technik nicht leisten. Also falls jemand noch einen funktionstüchtigen Laptop hat, den er nicht mehr braucht, würden er sich sehr darüber freuen“, so Dartsch.

Sie hat Dank eines Aufrufs auf Facebook auch das Schulgeld für das zweite Jahr schon zusammen und freut sich, dass ihr Schützling damit seinem Traum ein Stück näher rückt.

Der genießt derweil die schulfreie Zeit. Am Wochenender hat er den Abschluss des ersten Ausbildungsjahres mit seinen Mitschülern gefeiert, für die er sogar afrikanisch gekocht hat.

Kamerunisches Essen für die Mitschüler

„Es gab ein typisch kamerunisches Gericht aus Kochbananen, mit viel Gemüse, Hühnchen und Gewürzen aus meiner Heimat“, verrät der 37-Jährige.

Immer wieder betont er, wie froh er ist, eine Ausbildung an der AWO-Schule absolvieren zu können. „Ich habe in dem letzten Jahr viele neue Freunde gefunden. Eigentlich ist alles perfekt“, so Tawet Djaya. Auch viele Mitschüler sind froh, dass der Kameruner ihren Schulalltag bereichert.

„ Valentin ist ein liebevoller, höflicher und aufgeschlossener Mensch, der sehr wissbegierig ist. Dass er trotz allem, was er erlebt hat, sein Ziel verfolgt, Erzieher zu werden, um andere Menschen auf ihrem Weg ins Leben zu helfen, finde ich wirklich beeindruckend. Er lässt sich seine Lebensfreude nicht nehmen und wir werden ihn weiterhin gern unterstützen“, verspricht Marcus Ebel.

Valentin Tawet Djaya in seinem Element. Viele Havelländer kennen den 37-Jährigen als Trommelkünstler. Quelle: Uwe Hoffmann

2014 kam Valentin Tawet Djaya nach Deutschland und lebt seither in einer Wohngemeinschaft in Premnitz. Einen Fernseher gibt es in seinem 15 Quadratmeter kleinen Zimmer nicht. Der würde nur ablenken, so der Kameruner. Stattdessen hängen an der Wand Bilder, die Kinder aus der Kita, in der er sein Praktikum absolviert hat, für ihn gemalt haben.

„Das Valentin seine Ausbildung so gut meistert und sich dazu noch ehrenamtlich engagiert, verdient meinen größten Respekt“, lobt Elke Dartsch ihren Schützlingen.

Viele Rathenower kennen ihn vor allem Dank seiner Trommelauftritte auf diversen Festen in der gesamten Region. Erst am Mittwoch spielte er in Hohennauen auf einem Kinderfest.

Außerdem spielt er seit mehreren Jahren im Premnitzer Posaunenchor, ist Mitglied im Kirchenvorstand in Premnitz, fährt für das Radteam Rathenow und unterstützt gemeinsam mit Elke Dartsch Hilfsprojekte in Gambia.

Von Christin Schmidt