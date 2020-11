Premnitz: Kita „Waldhaus“ bekommt einen Anbau

Premnitz

Viel Erde wird bewegt, jetzt wo die Arbeiten für den Erweiterungsbau der Kita „Waldhaus“ in Premnitz richtig Fahrt aufgenommen haben. Das Baufeld am Hang des Postbergs gleich links neben der Kita erinnert fast schon an einen Tagebau.

„Die Bauarbeiten kommen gut voran“, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin Carola Kapitza. Die dort praktizierte Hangbebauung sei in der Region selten und ungewöhnlich. Die statischen Berechnungen seien sehr „aufwendig und kostenintensiv“ gewesen.

Planzeichnungen vom Anbau (in Farbe) der Kita „Waldhaus“. Quelle: Stadt Premnitz

Die in den Hang gesetzte Baugrube ist für das Kellergeschoss des Erweiterungsbaus gedacht. Ihre drei Wände in Richtung Berg werden aus Stahlbeton gebaut, damit sie in dieser Position stabil genug sind. Die vierte Kellerwand, die in Richtung Bergstraße zeigt, wird später ein Teil der Fassade des Neubaus sein.

Eine weniger schöne Überraschung hatte es gleich nach dem Beginn der Baggerarbeiten gegeben. Die dabei freigelegte Abwasserleitung, an die der Neubau angeschlossen werden sollte, zeigte sich so marode, dass schnell klar war, dass eine neue Leitung verlegt werden muss. Das war so nicht geplant. Die neue Abwasserleitung wird nun aber schon in dieser Woche fertig sein.

Die Kinder haben eine eigene Baugrube zum Spielen bekommen, in der sie sogar Leitungen verlegen können. Quelle: Bernd Geske

„Wir sind hier alle begeistert, die Kinder ganz besonders“, sagt Kathleen Rose, die Leiterin der Kita, deren Träger die Arbeiterwohlfahrt ( Awo) ist. Die Kinder seien von den Baggerarbeiten und vom Verlegen der neuen Leitung so beeindruckt gewesen, dass sie für sich selbst auch eine Baugrube zum Spielen haben wollten. Das uralte Planschbecken sei daraufhin mit Sand vom Berg gefüllt worden. Außerdem wurden gleich noch ein paar kleinere Kunststoff-Leitungsstücke aus dem Baumarkt geholt, damit die Kinder auch selbst Leitungen verlegen können.

Es sei der Wunsch der Kita gewesen, dass der Anbau komplett für den Altersbereich unter drei Jahren (U3) sein soll, erklärt Kathleen Rose. Er werde für zwei Gruppen dieses Altersbereichs ausgelegt, was 20 neue Plätze bringt. Durch die Umgestaltung ergebe sich im Bestandsbau außerdem Raum für zwei weitere Plätze mehr. Das bedeutet, dass sich die Kapazität der Kita durch den Anbau von jetzt 69 auf künftig 91 Plätze erhöhen wird.

Mehr Platz für Bildung

„Es sieht so aus, dass wir alle Kinder von unserer Anmeldeliste berücksichtigen können, wenn alles fertig ist“, blickt Kathleen Rose voraus. „Unsere Wünsche sind berücksichtigt worden. Wir stellen uns das sehr schön vor. Es gibt die Möglichkeit, dass wir die Bildungsbereiche im Bestandsbau erweitern können.“

Der Spielbereich der Kita ist mit einem stabilen Bauzaun ohne die kleinste Lücke den ganzen Hang hinab sauber geteilt worden. So brauchen die Baufahrzeuge das Kita-Gelände überhaupt nicht befahren und können über eine Behelfsauffahrt von der Bergstraße direkt auf die Baustelle gelangen. Nicht zuletzt können die Kinder vom Bauzaun aus aber alles aus erster Hand beobachten.

Kellerdecke bis Jahresende

Bis Mitte Dezember sollen die Kellerwände fertig sein, teilt Carola Kapitza mit. Danach komme die Decke auf das Kellergeschoss, sie soll bis Jahresende fertig sein. Die Kellerdecke wird nur rund ein Viertel der Bodenfläche des Anbaus ergeben, der stattliche 250 Quadratmeter haben wird. Die Fundamentplatte für die restlichen drei Viertel soll im Januar fertig gestellt werden, wenn das Wetter es zulässt.

Bleibt es frostfrei, geht es im Februar mit dem Mauern der Wände weiter. Bis Anfang März könnte dann die Decke auf dem Anbau sein. Ende März würde der Rohbau abgeschlossen werden. Dann könnte der Innenausbau folgen. Grundsätzlich hat die Stadt das Ziel, dass der Erweiterungsbau zum 1. September 2021 fertig ist.

Nach der Erweiterung der Kita „Flax und Krümel“ im Zentrum um 20 Plätze durch einen Anbau in den Jahren 2017/2018, unternimmt die Stadt nun den nächsten Schritt, um ihre Betreuungskapazitäten dem gewachsenen Bedarf anzupassen.

Von Bernd Geske