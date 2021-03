Premnitz: Kommunales Testzentrum in der Bahnhofstraße 22

Premnitz

Die Stadt teilt mit, dass den Premnitzern und Premnitzerinnen die Möglichkeit gegeben werden soll, sich am 25. März kostenlos testen zu lassen. An diesem Tag werden von 9 bis 11 Uhr und 17 bis 19 Uhr kostenlose Schnelltests angeboten. Sie werden durch einen Abstrich im Nasenraum in den Räumen des Genusscaterings in der Bahnhofstraße 22 von Premnitz angeboten. Es handelt sich um das Testkit AMP Rapid Test Sars-CoV-2 Ag.

Die Stadt weist darauf hin, dass derzeit Schnelltests nur bei einer vorgesehenen Inanspruchnahme von Leistungen in der Kosmetik erforderlich sind. Darüber hinaus werden derzeit keine Testbescheinigungen benötigt. Eine solche Bescheinigung, die nach dem Test ausgestellt wird, hat eine Gültigkeit von 12 Stunden. Im Fall eines positiven Ergebnisses werden die Betroffenen an ihre Hausärzte verwiesen. Dort erfolgt dann ein PCR-Test.

Ärzte machen mit

Darüber hinaus erfolgte mit den in Premnitz angestellten und niedergelassenen Ärzten und Zahnärzten eine Verständigung, dass auch diese kostenlose Schnelltests anbieten. Sowohl in den Arztpraxen im Familien- und Gesundheitszentrum der Medizinisches Dienstleistungszentrum Havelland GmbH als auch in Diamed und in fast allen anderen Praxen der Stadt einschließlich aller Zahnarztpraxen wird dieses Angebot vorgehalten.

Dies wird aber nur Patienten angeboten, die ohnehin einen geplanten Termin bei ihrem Arzt und an ihrem Wohnsitz in Premnitz haben. Es werden in den Praxen keine zusätzlichen Schnelltest-Termine vergeben. Dafür ist das kommunale Testzentrum in der Bahnhofstraße 22 aufzusuchen.

Nur mit einem Grund

Der Bürgermeister bittet alle Premnitzer, sich nur testen zu lassen, wenn dies wirklich erforderlich ist. So etwa bei Krankheitszeichen, erforderlichen Besuchen Angehöriger oder aufgrund dienstlicher Anlässe. Im Kommunalen Testzentrum in der Bahnhofstraße erfolgt vorab keine Terminvergabe. Personen, die sich testen lassen möchten, müssen sich ausweisen.

Von MAZ