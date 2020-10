Premnitz

Nachdem der Fahrer eines Lkw vom Typ Volvo am Freitagnachmittag das Fahrzeug samt Auflieger in der Straße Am Wasserturm in Premnitz geparkt hatte, stellte er am Sonntagabend fest, dass alles gestohlen worden war. Die Zugmaschine und der Auflieger, der mit PVC-Abfällen beladen war, waren verschwunden.

Die Polizei fahndet nun nach dem Lkw mit dem Kennzeichen OHV-K1661 und dem Auflieger mit dem Kennzeichen OHV-JO160. Der Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.

Von MAZ