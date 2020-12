Premnitz

Auf der Fabrikenstraße in Premnitz sind am Donnerstag gegen 16.40 Uhr eine Sattelzugmaschine mit Anhänger und ein Kleintransporter zusammen gestoßen. Der Transporter-Fahrer hatte die Vorfahrt des Sattelzugs an der Ecke zur Vistrastraße nicht beachtet.

Durch den Aufprall kippte der Transporter um und blieb neben der Fahrbahn liegen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt.

Von MAZ