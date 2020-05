Premnitz

Den Diebstahl seines Mopeds musste dessen Besitzer am Mittwochvormittag feststellen. Diebe hatten den Elektroroller in der vergangenen Nacht aus einem Schuppen in der Schillerstraße in Premnitz entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 800 Euro. Polizisten nahmen Strafanzeige auf und leiteten die Fahndung nach dem Zweirad ein.

Von MAZ