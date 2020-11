Premnitz: Nachts Tempo 30 auf der Bundesstraße

Premnitz

Wenn die Kraftfahrer sich an die neue Vorschrift halten, sollte es nachts in Premnitz jetzt nicht mehr ganz so viel Verkehrslärm geben. Vor wenigen Tagen sind die Schilder aufgestellt worden. Auf der B 102 in Premnitz ist zwischen der Bahnhof- und der Goethestraße die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in der Zeit von 22 bis 6 Uhr nun von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde herab gesetzt.

Die Entscheidung geht zurück auf den Lärmentwicklungsplan, den die Stadt auf Hinweis des Landes im Frühjahr 2016 diskutiert und etwas später beschlossen hat. Darin wurden relativ einfach umzusetzende Maßnahmen formuliert, wie der Verkehrslärm verringert werden könnte. Es lief am Ende auf mögliche Geschwindigkeitsbegrenzungen auf viel befahrenen Straßen hinaus.

Anzeige

Vier Strecken angegeben

Die Stadt Premnitz hatte in ihrem Plan vier Strecken mit Tempo 30 in der Nacht festgelegt: die Ortsdurchfahrt der B102 von Döberitz, die Ortsdurchfahrten der L963 von Premnitz und Havelaue, die Bergstraße von der Alten Hauptstraße bis zur Vistrastraße und eben die Ortsdurchfahrt der B102 von Premnitz. Aber nicht nur von der Bahnhof- bis zur Goethestraße, sondern bis zur Fabrikenstraße.

Stadt nicht federführend

Die Stadt Premnitz sei nicht federführend in dem Verfahren gewesen, erklärt Bürgermeister Ralf Tebling. Der Landesbetrieb Straßenwesen habe, nachdem die Stadt ihren Lärmentwicklungsplan vorlegte, noch einmal eigene Erhebungen gemacht. Dabei sei heraus gekommen, dass nur das eine, jetzt ausgeschilderte Straßenstück eine Begrenzung auf Tempo 30 bekomme durfte.

Er halte die Geschwindigkeitsbegrenzung für eine geeignete Maßnahme, die auf dem ausgeschilderten Straßenabschnitt zu einer Verkehrsberuhigung beitragen könne, sagt der Bürgermeister. In dem Bereich liege die Wohnbebauung sehr nahe an der Straße.

Von Bernd Geske