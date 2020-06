Premnitz

Diebe hatten – offenbar über das Wochenende – zwei öffentliche Einrichtungen in Premnitz und im Premnitzer Ortsteil Döberitz aufgesucht. Die Polizei erfuhr davon am Montag.

In der Liebigstraße in Premnitz öffneten die Einbrecher mit Gewalt ein Fenster und kamen so in das Haus. Bei der Sicherung der Spuren entdeckten Polizisten auch Hebelspuren an einer Tür. Zum Diebesgut sind laut Polizeiangaben zurzeit noch keine Details bekannt.

Im Premnitzer Ortsteil Döberitz schlugen die Diebe eine Fensterscheibe ein. Danach durchsuchten sie die Räume und öffneten mehrere Schränke. Sie erbeuteten eine geringe Menge Bargeld und technisches Geräte. Die Polizei sicherte Spuren.

In beiden Fällen wird weiter ermittelt.

