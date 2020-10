Premnitz: PWG baut zwölf Wohnungen in Zentrumslage

Premnitz

Die Pflöcke sind schon eingeschlagen, denn die Premnitzer Wohnungsbaugesellschaft (PWG) will an der Heinrich-Heine-Straße bauen. Auf der freien Fläche mit der Anschrift Nummer 37, gegenüber dem Bahnhaltepunkt Zentrum, soll ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen errichtet werden.

„Wir befinden uns mit dem Bauantrag gerade im Genehmigungsverfahren“, sagt PWG-Geschäftsführer Heiko Ebers. Man hoffe darauf, dass die Baugenehmigung noch im Oktober oder November erteilt werde. Treffe das sein, dann sollten die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen. Somit könnte der ganze Neubau schon im Herbst 2021 fertig sein.

Anzeige

Neubau PWG Quelle: PWG

Im Unterschied zu den meisten anderen, höheren Wohnblöcken im Premnitzer Stadtzentrum drumherum soll der nun geplante Neubau nur drei Geschosse bekommen. Das Haus wird unterkellert und mit Hochpaterre gebaut. Oben drauf soll ein Pultdach kommen.

Vorgesehen sind zwölf Wohnungen, auf jeder Etage vier. Zu erreichen sein werden sie über Laubengänge. Es wird sechs Drei-Raum-Wohnungen mit rund 77 Quadratmetern geben und sechs Zwei-Raum-Wohnungen mit 60 Quadratmetern. Jede Wohnung wird einen Balkon von sieben Quadratmetern haben.

Alles barrierefrei

Das gesamte Gebäude wird komplett barrierefrei erreichbar sein. Es bekommt ein Treppenhaus mit einem Fahrstuhl, der alle Geschosse einschließlich Keller anfährt und so groß ist, dass die Mieter darin auch ihre Fahrräder mitnehmen können. In den einzelnen Kellern, die elf bis 15 Quadratmeter haben, können die Fahrräder untergestellt werden. Im Keller gibt es auch einen Raum zum Wäschetrocknen für alle.

In den Badezimmern aller Wohnungen wird es eine Badewanne und eine Dusche geben. Jede Wohnung wird einen Parkplatz auf dem 1.800 Quadratmeter großen Grundstück haben. Die Investitionssumme liegt bei 2,5 Millionen Euro.

PWG-Geschäftsführer Heiko Ebers. Quelle: Bernd Geske

Eine Besonderheit bei diesem Neubau ist, dass er nach dem sehr sparsamen KfW 40-Standard errichtet wird und als Niedrigenergiehaus gilt. Der Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW) gibt an, dass der Primärenergieverbrauch des Gebäudes bei nur 40 Prozent der Energieeinsparverordnung liegt.

„Dieser Standard wird zum einen durch eine besser isolierte Gebäudehülle und zum anderen durch die Beheizung mit Fernwärme erreicht“, erklärt Heiko Ebers. Die entstehenden Mehrkosten würden durch eine höhere Förderung abgefangen. Ein großer Vorteil der verwendeten Fernwärme, die in Premnitz vom Müllheizkraftwerk im Industriepark kommt, liege in der Zukunft in der geringen bis gar keinen CO2-Besteuerung.

Dimension mit Zukunft

In der PWG hat man sich entschieden, den Neubau nur mit drei Wohngeschossen zu errichten, weshalb er eine Stufe niedriger als die Blocks der Umgebung ist. „Wir denken, dass in Premnitz dieser Dimension die Zukunft gehört“, sagt Heiko Ebers. Das werde der Kleinstadt mehr entsprechen.

Es gibt bereits eine erste Anfrage nach einer Wohnung in dem Neubau. Von Mietern, die Interesse haben, nimmt die PWG schon Anmeldungen entgegen.

Vorher am Mühlenweg

Das Unternehmen, das eine 100-prozentige Tochterfirma der Stadt Premnitz ist, setzt mit dem neuen Projekt sein eigenes Programm im Rahmen des Stadtumbaus fort. Dessen Schwerpunkt war bislang der Mühlenweg.

2016 hatte die PWG dort ihren ersten Neubau in Betrieb genommen. Das war ein zweigeschossiges Gebäude für eine Wohngruppe von demenzkranken Menschen mit vier weiteren Wohnungen. In den Jahren von 2016 bis 2020 hat die PWG dann gleich nebenan am Mühlenweg in vier Dreiergruppen insgesamt zwölf neue Stadtvillen mit jeweils vier Wohnungen bauen lassen. Diese sind aber noch nach dem KfW 55-Standard gebaut worden.

Von Bernd Geske