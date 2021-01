Premnitz: PWG feiert Richtfest für 2,5-Millionen-Bau

Premnitz

Die Premnitzer Wohnungsbaugesellschaft (PWG) hat am Freitag das Richtfest für ihren Neubau an der Heinrich-Heine-Straße gefeiert. Oder anders beschrieben: Direkt an der B102 und gegenüber vom Bahnhof „Zentrum“. Einen feierlichen ersten Spatenstich hatte es nicht gegeben und eine Grundsteinlegung auch nicht. Höchste Zeit also für eine Feierlichkeit, die wegen der Corona-Maßnahmen klein und mit Abstandsgebot über die Baustelle ging.

Für den neuen PWG-Geschäftsführer Heiko Ebers, der im vergangenen Jahr die Chefposition von Dietmar Kästner übernahm, war es das erste Mal, dass er bei einem Richtfest den traditionellen Nagel ins Dachgebälk einzuschlagen hatte. Das tat er für das 2,5 Millionen Euro teure Objekt dann auch, nachdem Bauleiter Tilo Sachse den Richtspruch von hoch oben herabgerufen hatte.

Beachtliches Tempo

Heiko Ebers hob den schnellen Baufortschritt hervor. In nur drei Monaten habe die Rampf Bau GmbH das Objekt nach dem Beginn der Erdarbeiten im November nun schon rohbaufertig gemacht. Angesichts der Corona-Maßnahmen, die für alle Unternehmen Einschränkungen mit sich bringen, sei das ein beachtliches Tempo.

Bauunternehmer Josef Rampf hob hervor, dass die untere Baubehörde in der kurzen Zeit von nur drei Monaten bereits die Baugenehmigung erteilt hatte. Er wies darauf hin, dass das Gebäude zeitweise beheizt wurde, so dass die Maurer- und Betonarbeiten nicht unterbrochen werden mussten, obwohl die Außentemperaturen manchmal sehr kalt waren.

Dank für Vertrauen

Er bedankte sich für das Vertrauen, dass die PWG seinem Unternehmen den Auftrag erteilt hatte. Als ortsansässige Firma tue man alles dafür, um die Wohnungsbaugesellschaft nicht zu enttäuschen.

Im August soll der Neubau fertig werden, der insgesamt zwölf Wohnungen auf drei Etagen haben wird. Die Mietverträge sollen am 1. September beginnen. Wie Heiko Ebers sagt, ist das Interesse an den Wohnungen groß. Ende Februar werde die PWG alle Interessenten anschreiben und ihnen die Konditionen und die Grundrisse zuschicken. Je nachdem, wie der Rücklauf sei, werde über die Vergabe der Wohnungen entschieden.

Alles barrierefrei

Das gesamte Gebäude ist barrierefrei. Es gibt ein Treppenhaus und einen Fahrstuhl, der so groß ist, dass ein Fahrrad – auch ein schweres E-Bike – damit zum Abstellraum im Keller transportiert werden kann. Jede Wohnung bekommt einen Balkon und jedes Bad wird es eine Badewanne und eine Dusche haben.

Eine Besonderheit des Neubaus ist, dass er nach dem energiesparenden Standard KfW 40 errichtet wird. Er verbraucht nur 40 Prozent der Primärenergie, die nach der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV) vorgeschrieben ist.

Kostengünstige Wärme

„Den sehr guten KfW-40-Standard erreichen wir durch eine besser isolierte Gebäudehülle und das Beheizen mit Fernwärme“, erklärt Heiko Ebers. Die Wärme werde vom Kraftwerk im Industriepark geliefert. Das habe den großen Vorteil, dass die Wärme in Zukunft nur gering oder gar nicht der CO2-Besteuerung unterliegt. Dem entsprechend würden für die Mieter die Heizkosten relativ gering ausfallen.

Von Bernd Geske