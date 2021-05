Premnitz: PWG investiert zehn Millionen Euro im Stadtzentrum

Premnitz

Das lässt schon aufhorchen, was die Premnitzer Wohnungsbaugesellschaft (PWG) in den nächsten Jahren im Stadtzentrum vorhat. Ihr Neubau an der Heinrich-Heine-Straße 37, der in den nächsten Wochen fertig gestellt wird, soll der Ausgangspunkt für weitere Neubauten in der nahen Umgebung sein. Den Ankauf von Grundstücken mitgerechnet, würde das Unternehmen dort rund zehn Millionen Euro investieren.

Der Reihe nach. Zum 1. September beginnen die Mietverträge für die zwölf Wohnungen in dem genannten Neubau, der gleich gegenüber vom Bahnhof Zentrum liegt. Er hat drei Etagen und enthält sechs Drei-Raum-Wohnungen mit 77 Quadratmetern Fläche und sechs Zwei-Raum-Wohnungen mit 60 Quadratmetern. Ein Fahrstuhl ist drin und das ganze Gebäude ist barrierefrei.

Alle zwölf Wohnungen sind schon vergeben, sagt PWG-Geschäftsführer Heiko Ebers. Die Mietverträge würden in den nächsten Tagen unterschrieben. Die Nachfrage sei groß gewesen. Den Interessenten, die nicht berücksichtigt wurden, habe er mitteilen lassen, dass die PWG in der gleichen Gegend bald weiterbauen will. Möglicherweise gebe es Interesse an den Wohnungen, die in naher Zukunft entstehen sollen.

Der alte Baumarkt neben dem Neubau an der Heinrich-Heine-Straße soll noch in diesem Jahr abgerissen werden. Quelle: Bernd Geske

Vor wenigen Wochen erst hat die PWG nämlich das Grundstück gekauft, auf dem der über Eck benachbarte Baumarkt an der Erich-Weinert-Straße steht. Das Gebäude wird nicht mehr genutzt und soll noch in diesem Jahr abgerissen werden, teilt Heiko Ebers mit. Außerdem befindet sich die PWG in Verkaufsverhandlungen für das Grundstück an der Ecke Heinrich-Heine-Straße/Erich-Weinert-Straße, das sich rechts neben dem Neubau befindet.

Nicht zuletzt beabsichtigt die Wohnungsbaugesellschaft, von der Stadt das Grundstück an der Johannes-R.-Becher-Straße zu kaufen, über das die Zufahrt zum Neubau verläuft. Der Kauf ist aber erst für das Jahr 2023 vorgesehen, weil auf dem Grundstück auch noch Garagen stehen, die im Hinblick auf die gewünschte Neubebauung abgerissen werden sollen. Vorher müssen aber erst noch fristgerecht die Pachtverträge für die Garagen gekündigt werden.

Heiko Ebers, Geschäftsführer der PWG. Quelle: Bernd Geske

Alles in allem will die PWG also in den nächsten Jahren zu ihrem Grundstück mit dem Neubau weitere Flächen von zusammen knapp 6000 Quadratmetern dazu kaufen, um sie mit Wohnungen zu bebauen.

Ein Rathenower Ingenieurbüro sei beauftragt worden, eine Visualisierung der baulichen Möglichkeiten auf dem gesamten Gelände zu erstellen, sagt Heiko Ebers. Er könne sich vorstellen, rechts neben dem Neubau an der Ecke zur Erich-Weinert-Straße ein weiteres dreigeschossiges Gebäude mit zwölf Wohnungen zu errichten, das so ähnlich wie das Nachbarhaus aussehen könnte, teilt der Chef mit. Ersten Vorstellungen nach könnte auf dem Baumarktgelände künftig vielleicht eine zweigeschossige Eckbebauung entstehen. Mit vier Eingängen und 16 Wohneinheiten möglicherweise.

Drei Bauphasen ab 2022

Zeitlich sind die Vorstellungen so, dass der Bau des dreigeschossigen Hauses rechts neben dem Neubau im Herbst 2022 beginnen würde. 2023/24 und 2024/25 würden sich zwei weitere Bauphasen anschließen. „Das ist eine schöne Herausforderung für uns, eine solche Fläche zu entwickeln“, sagt Heiko Ebers, „dadurch ergeben sich für das Unternehmen interessante Chancen.“

Bürgermeister Ralf Tebling weist darauf hin, dass es auch andere Kaufinteressenten für den Erwerb des Baumarktgrundstückes gab. Durch Gespräche mit dem Verkäufer sei es aber möglich gemacht worden, dass die PWG die Fläche erwerben konnte. Was jetzt auf dem beschriebenen Gelände aus städtebaulicher Sicht möglich geworden sei, bezeichnete der Bürgermeister als eine „hervorragende Lösung“.

Von Bernd Geske