Premnitz

Er bringt am liebsten Stücke der klassischen Klaviermusik, die schwer zu spielen sind. Der Konzertpianist Ronny Kaufhold (40 Jahre) wird im Westhavelland schmerzlich vermisst in diesen Tagen, in denen wegen des Corona-Lockdowns keine Kulturveranstaltungen stattfinden dürfen. Geboren in Burg und wohnhaft in Genthin, hat er seine Wurzeln nicht weit weg von hier.

„Wir haben Herrn Kaufhold am 14. Mai 2013 das erste Mal bei uns gehabt“, berichtet Jürgen Mai, der seit 30 Jahren in Premnitz die Kammermusikreihe „Stunde der Musik“ organisiert. „Er hat sich sofort die Sympathien des Publikums erarbeitet, ein sehr vielfältiges Programm angeboten und die Stücke virtuos vorgetragen.“ Jürgen Mai ist es eine Freude, noch die Prädikate „erlesen“ und „brillant“ hinzufügen.

Gefühlvoll bis kraftvoll

Ronny Kaufhold habe beim ersten Mal auch die Mondscheinsonate von Beethoven gespielt, erinnert sich der Premnitzer genau. Gefühlvoll, temperamentvoll und kraftvoll habe er mit unglaublicher Energie das anspruchsvolle Stück interpretiert. Er habe die Herzen des Premnitzer Publikums im Sturm erobert und am Ende seines Konzertes stehenden Applaus bekommen.

Jürgen Mai betont, dass der Pianist durch sein freundliches, bescheidenes Wesen beeindruckt hat. In seiner Moderation, die stets auch humorvoll sei, habe er viele lehrreiche und wissenswerte Details über Stücke und Komponisten mitgeteilt. 2014 und 2015 habe Ronny Kaufhold jeweils das Eröffnungskonzert zur „Stunde der Musik“ gespielt.

Auch in der Villa am See

In Rahmen eines solchen Konzertes hatte den Pianisten auch Stefan Behrens kennen gelernt, der zu jener Zeit noch Inhaber des Kunsthauses „Villa am See“ in Premnitz war. Wiederholt hatte er danach Ronny Kaufhold engagiert, um Konzerte zu geben oder andere Veranstaltungen im Kunsthaus mit seiner Musik zu umrahmen.

Seit Mitte Oktober ist es indes Ronny Kaufhold und seinem Publikum an den verschiedensten Orten wegen der Corona-Pandemie nicht mehr vergönnt, gemeinsam Konzerte zu erleben. „Ich bin immer optimistisch und frohen Mutes“, sagt er, wenn man fragt, wie es ihm geht. Und fügt hinzu: „Für Künstler ist die Situation katastrophal.“ Seit März 2020 seien für ihn 20 Klavierkonzerte ausgefallen, seit Mitte Oktober sitze er „auf dem Trocknen“.

„Meine Leidenschaft“

Übt er in diesen konzertfreien Monaten so wie immer am Klavier? Macht ihm das Spaß wie sonst? „Das ist meine Leidenschaft“, teilt Ronny Kaufhold mit, „ich kann gar nicht anders.“ Grundsätzlich sei er ein Pianist, der nicht so sehr viel übt, verrät er. Zwei bis drei Stunden pro Tag seien sein übliches Trainingsprogramm und diese Zeit übe er auch jetzt täglich am Klavier. Normalerweise spiele er zu Hause immer besonders intensiv die Stücke, die er in den Konzerten vortragen wolle, erklärt er. Das gelte gegenwärtig natürlich nicht.

Er hat vielmehr damit begonnen, sich ein paar neue Stücke zu erarbeiten. Ronny Kaufhold berichtet, dass er sich die Klaviersonate Nr. 28 von Beethoven hergenommen hat. Die sei konzeptionell sehr ähnlich der nachfolgenden Sonate Nr. 29, bekannt als „Hammerklaviersonate“. Jenes Stück galt lange als unspielbar und wurde erst viele Jahre nach dem Tod Beethovens zum ersten Mal öffentlich vorgetragen – von Franz Liszt.

Neu: Mephisto-Walzer

Genau: Franz Liszt. Von eben diesem Komponisten, der 2021 seinen 210. Geburtstag hätte, hat sich Ronny Kaufhold in der Corona-Zeit den Mephisto-Walzer genommen, um ihn konzertreif zu spielen. Der Pianist erklärt: „Das ist der Gipfel der Klaviermusik.“ Es seien nun einmal die schwersten Werke, die er unbedingt spielen wolle.

Wie geht es ihm finanziell, so als Konzertpianist ohne Konzert? Es sei hilfreich, dass er 20 Klavierschüler habe, antwortet Ronny Kaufhold. Seit 2008 arbeite er als Lehrer an der Kreismusikschule „Engelbert Humperdinck“ von Potsdam-Mittelmark. Er habe fast alles Einzelschüler, Altersbereich sieben bis 70 Jahre, und gegenwärtig finde der Unterricht ausschließlich online statt. Die Einnahmen als Musiklehrer reichen für ihn gerade so, um über die Runden zu kommen, sagt er. Unter all den staatlichen Hilfen, über die gegenwärtig gesprochen wird, habe er nichts gefunden, das er hätte beantragen können. Was ihm bleibe, sei zu hoffen, dass im Sommer wieder Konzerte stattfinden dürfen.

Dreimal abgesagt

Das Kulturzentrum Rathenow hat in den letzten Monaten dreimal den Versuch unternommen, ein Konzert mit Ronny Kaufhold auf die Bühne zu bringen. Der erste Termin im Oktober, gedacht für Schüler, musste wegen geringen Kartenverkaufs abgesagt werden. Neu angesetzt als Konzert für alle am 21. November, machte es der Lockdown zunichte. Wieder neu angesetzt für den 21. Februar, zieht sich der Lockdown länger hin als gedacht.

„Herr Kaufhold ist ein hervorragender Pianist“, sagt Bettina Götze, die Geschäftsführerin des Kulturzentrums. Er sei sehr vielseitig, völlig uneitel und stelle sich sehr gut auf die zwei schon etwas älteren Flügel des Hauses ein. „Wir wollen auf jeden Fall bald einen Konzerttermin für ihn finden“, beharrt die Chefin. „Wir haben uns geeinigt, dass wir jetzt abwarten, bis klar ist, wann die Corona-Maßnahmen eine solche Veranstaltung zulassen.“

Von Bernd Geske