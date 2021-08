In Premnitz hat am Dienstag ein Mann (38) im Streit mit seinem Vater ein Messer gezückt. Dabei verletzte sich der Täter selbst und tauchte ab. Die Polizei suchte ihn mit einem Großaufgebot.

Die Polizei nimmt einen Mann fest und legt ihm Handschellen an (Symbolfoto). In Premnitz gab es am Dienstagnachmittag eine vorläufige Festnahme. Der Mann hatte sich selbst leicht verletzt und kam in eine Klinik. Quelle: Rüdiger Böhme