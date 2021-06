Premnitz

Am Mittwochabend stoppten Polizeibeamte in der Alten Hauptstraße in Premnitz im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 14- Jährigen, dessen Elektroroller keinen Versicherungsschutz aufweist.

Die Weiterfahrt wurde dem Jugendlichen untersagt. Weiterhin fertigten die Polizisten eine Anzeige gegen den Jugendlichen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Von MAZonline