Premnitz

Am frühen Samstagnachmittag musste ein Mannin Premnitz feststellen, dass vermutlich in der Nacht zuvor jemand in seine Garage eingebrochen ist. Im Garagenkomplex in der Straße der Freundschaft haben die unbekannten Täter das Tor der Garage aufgebrochen und aus dieser ein Radio und einen Kompressor gestohlen. Den Gesamtschaden konnte der Geschädigte noch nicht angeben. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls.

Von MAZonline