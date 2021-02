Premnitz

Ihr Start in die berufliche Selbstständigkeit verlief nicht gerade ideal. Zum 1. Januar 2020 hatte Karina Fehlberg von ihrer Mutter Heike Brüggemann den Friseur- und Kosmetiksalon in der Bergstraße 27 A von Premnitz übernommen, da kam zwei Monate später der erste Corona-Lockdown.

„Das war für mich wie ein Schlag ins Gesicht“, blickt sie zurück. Gerade erst hatte sie angefangen, da musste sie schon wieder zumachen. Die ganze Ungewissheit rund um die Pandemie sei zusätzlich belastend gewesen. Sie habe dann ziemlich schnell die Soforthilfe des Landes bekommen. Das habe gerade so gereicht, um nicht zahlungsunfähig zu werden.

An einem Spiegel im Salon steht geschrieben, was die Friseure alles sein können... Quelle: Bernd Geske

Als sie ihren Salon dann Anfang Mai wieder öffnen durfte, sei der Bedarf sehr groß gewesen, berichtet sie. Das Geschäft sei sofort wieder richtig gut losgegangen. Karina Fehlberg fasst zusammen: „Ich habe doch niemals gedacht, dass noch einmal ein Lockdown kommt.“

Weil die Friseure am 16. Dezember schließen mussten, bekommen sie nichts von der November- und Dezemberhilfe. In Aussicht steht die Überbrückungshilfe 3 für Januar und Februar, 90 Prozent der Betriebskosten. Ihre drei Angestellten erhalten Kurzarbeitergeld, das stockt sie auf 100 Prozent auf und erklärt: „Sonst wäre es für sie viel zu wenig zum Leben.“ Sie findet, dass es für die Auszubildenden und Aushilfskräfte ebenfalls Kurzarbeitergeld geben sollte. Sie müssten doch auch bezahlt werden.

Es wird Zeit, dass im Laden wieder was los ist. Quelle: Bernd Geske

Karina Fehlberg führt das Familiengeschäft jetzt schon in vierter Generation. Ihr Uropa, Ernst Brüggemann, hatte es einst vor dem Krieg in der Goethestraße von Rathenow eröffnet. Ihre Großeltern Ralf und Anneliese Brüggemann kamen nach Premnitz und ihre Mutter Heike übernahm es 1993. „Drei Generationen haben es schon geschafft“, sagt die aktuelle Chefin und stellt fest: „Darum will ich jetzt nicht am Corona-Virus scheitern.“ Es sei ihr bislang gerade so gelungen, das Geschäft nicht aufgeben zu müssen.

Da war es für sie natürlich eine große Freude, dass die Friseursalons am 1. März wieder öffnen dürfen. „Gott sei Dank!“, ruft sie aus, „dass es nun wieder weiter geht.“ Anrufe von Kundinnen und Kunden gebe es jede Menge, die Termine machen wollen, um sich endlich wieder einmal fachgerecht die Haare schneiden zu lassen.

Corona-Hygiene muss sein. Quelle: Bernd Geske

Sie werde mit ihren Angestellten so viel arbeiten, wie sie schaffen können, aber nur zu den üblichen Öffnungszeiten. Zusätzlich ist jedoch der 1. März selbst. Weil er auf einen Montag fällt, wäre das für den Salon ein Ruhetag. Der wird nun nicht gemacht, sondern durchgearbeitet.

Karina Fehlberg findet es nicht richtig, dassnur Friseure, Baumschulen, Gartencenter und Blumenläden aufmachen dürfen. Einzelhandel, Gaststätten, Hotels, Kosmetik- und Nagelstudios und viele andere müssten weiter geschlossen bleiben, obwohl sie gute Hygienekonzepte haben, teilt sie mit. Das sollte anders sein.

Kleine Figurengruppe zum Haareschneiden. Quelle: Bernd Geske

Neu wird bei den Hygienevorschriften ab 1. März sein, dass pro Person im Salon je zehn Quadratmeter Fläche vorhanden sein müssen, berichtet sie. Angestellte würden mitgezählt. In ihrem Laden werde das keine Probleme bereiten, weil der relativ groß sei.

Die letzten Wochen vor der Wiedereröffnung sind nicht einfach gewesen. Immer wieder seien Anfragen von Kunden gekommen, ob nicht mal ein Haarschnitt möglich wäre, blickt Karina Fehlberg zurück. Einmal habe sie die Tür zum Lüften aufgehabt – schon hätten zwei Leute im Laden gestanden und gefragt, ob wieder offen ist. Viele ältere Leute durften nicht mehr wie sonst einmal die Woche zum Haarewaschen kommen, weil sie das nicht mehr können.

Den Salon sehr vermisst

„Da muss man hart bleiben und kann nicht zusagen“, erklärt die Chefin. Was blieb, war die Kunden immer wieder zu vertrösten. Aber das hat ja nun ein Ende. Viele Kunden hätten gesagt, sie haben die Frauen im Salon schon sehr vermisst. Diese Dankbarkeit einmal spüren zu dürfen, dass sei doch mal ein ganz angenehmer Nebeneffekt.

Von Bernd Geske