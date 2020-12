Premnitz: Schuppen in Flammen, Brandstiftung vermutet 

Premnitz

Ein Zeuge hat in der Nacht zum Dienstag nahe der Geschwister-Scholl-Straße in Premnitz einen Brand in einem Waldstück bemerkt und um 1.10 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Es zeigte sich, dass ein Schuppen aus ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und ein Übergreifen auf weitere Schuppen verhindern. Wohnhäuser oder Personen waren nicht in Gefahr.

Der Nutzer des Schuppens gab an, vor etwa einer Woche letztmalig dort gewesen zu sein. Es wurde eine Anzeige wegen Brandstiftung aufgenommen. Die Ermittlungen zur Brandursache und zu möglichen Tatverdächtigen hat die Kriminalpolizei übernommen. Der Brandort wird kriminaltechnisch untersucht. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung etwa 1.500 Euro.

