Premnitz: Seniorenbeirat kritisiert Bereitschaftsdienst

Der Seniorenbeirat der Stadt Premnitz kritisiert in einem Schreiben die neue Regelung des Kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes im Westhavelland, die seit 1. November gilt. Der Brief ging an Peter Noack, den Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVB). Unterzeichnet ist er von Edith Szücs, der Vorsitzenden des Seniorenbeirats Premnitz.

Seit 1. November habe sich der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst für Patienten im Westhavelland enorm verschlechtert, kritisiert Edith Szücs. Ein Arzt solle jetzt ein Gebiet allein versorgen, in dem vorher vier Ärzte unterwegs waren. Der Hinweis, die Patienten könnten alternativ in Nauen oder Brandenburg die Bereitschaftspraxen aufsuchen, sei für ältere nicht mobile Personen unzumutbar.

Edith Szücs, die Vorsitzende des Seniorenbeirats Premnitz. Quelle: Bernd Geske

Die Aufgabe der KVB sei es, den Kassenärztlichen Bereitschaftdienst „maximal aufrecht zu erhalten“, betont Edith Szücs. Auch Menschen jüngeren Alters würden Probleme bekommen, wenn sie zum Beispiel an Grippe (nicht Corona) erkranken. Sie müssten mit hohem Fieber 20 bis 50 Kilometer im Auto zum Bereitschaftsarzt fahren, wo sie dann mehrere Stunden im Warteraum zubringen müssten.

„Was ist mit älteren Patienten mit einer akuten Erkrankung“, fragt Edith Szücs, „die weder einen Führerschein noch Angehörige haben?“ Genauso unzumutbar lang würden die Wartezeiten bei einem Hausbesuch sein. Der Arzt befinde sich beispielsweise in Falkensee und solle von dort nach Großwudicke fahren, und das abends um 21 Uhr. Es sei nicht nachvollziehbar, wie die Kassenärztliche Vereinigung auf solche „unzumutbaren Vorgaben“ komme.

Der Seniorenbeirat Premnitz erhebt massiven Protest gegen die neuen Anordnungen, teilt Edith Szücs der Kassenärztlichen Vereinigung mit. Der Altersdurchschnitt in Premnitz, Rathenow oder der ländlichen Umgebung sei sehr hoch und viele der Senioren seien eingeschränkt mobil. Diesen Menschen so einen Zustand aufzuerlegen sei „menschenverachtend“.

Es sei dringend erforderlich, so der Premnitzer Seniorenbeirat, die bereitschaftsärztliche Versorgung im Westhavelland wieder zu erweitern. Es sei äußerst grenzwertig, dass kein öffentlicher Träger vor der Änderung in Kenntnis gesetzt wurde. Edith Szücs schließt mit den Worten: „Wir fordern Sie auf, Ihren Beschluss noch einmal ernsthaft zu prüfen und zum Wohle der Gesundheit der Menschen im Westhavelland zu ändern.“

