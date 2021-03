Premnitz: So lief die Eröffnung des Testzentrums

Premnitz

Wo vor Corona die Gaumenfreuden im Mittelpunkt standen, stehen jetzt die Nasen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Stadt Premnitz hat ihr kommunales Zentrum für Corona-Schnelltests bei der Firma Genusscatering an der Bahnhofstraße 22 eröffnet. Donnerstag war der erste Tag. Von 9 bis 11 Uhr und noch einmal abends von 17 bis 19 Uhr, für die arbeitende Bevölkerung, lief das Testzentrum an.

Bis zum Vormittagsschluss um 11 Uhr erschienen 32 Personen, um sich testen zu lassen. Bei zwei von ihnen ist das Ergebnis positiv gewesen. Sie sind aufgefordert worden, sich in häusliche Isolation zu begeben und sich beim Hausarzt zu melden, um die Überweisung zu einem PCR-Test zu bekommen.

An zwei Plätzen sind die Tests vorgenommen worden. Quelle: Bernd Geske

Der Ablauf war von Anfang an konzentriert, aber entspannt. Zwei Männer vom Sicherheitsdienst Zarnikow nahmen die Testwilligen schon vor dem Eingang in Empfang und baten darum, gleich draußen die ersten zwei Formulare auszufüllen: Die Befreiung vom Datenschutz, falls der Test positiv ist. Dann muss das Gesundheitsamt vom Testzentrum darüber informiert werden. Auf dem zweiten Formblatt hatten die Teilnehmer zu erklären, dass sie keine einschlägigen Krankheitssymptome haben. Anderenfalls wäre ein Schnelltest der falsche Weg.

Gleich am Eingang wurden zwei Formulare ausgefüllt werden. Quelle: Bernd Geske

Von der Stadtverwaltung waren Werena Herrmann und Jutta Heidemann gekommen, um alle organisatorischen Abläufe in den Computer einzugeben und die Papierdokumente fachgerecht abzulegen.

Werena Herrmann (links) und Jutta Heidemann erledigten die verwaltungstechnischen Formalitäten. Quelle: Bernd Geske

Eckhard Galys, Apothekeninhaber in Premnitz und Rathenow, war gekommen, um gerade in der Anfangsphase die Fachfragen jeder Art zu beantworten. Man könne sich darauf verlassen, dass ein negativ ausgefallener Schnelltest auch zu 100 Prozent zuverlässig ist, hat er immer wieder erklärt. Sollte ein Schnelltest aber positiv sein, teilte er mit, dann gebe es zu zwei Prozent die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ergebnis falsch ist.

Eckhard Galys im Wartebereich beim Ablesen der Testergebnisse. Quelle: Bernd Geske

Wie Ralf Engeleiter, Chef der Premnitzer Firma Genusscatering, berichtet, hatte ihn Bürgermeister Ralf Tebling gefragt, ob er das kommunale Testzentrum der Stadt übernehmen würde. Dafür habe gesprochen, dass die Räumlichkeiten der Firma sehr gut passen. Und falls es gesundheitliche Komplikationen geben würde, sei der Rettungsdienst gleich nebenan. Ralf Enge-leiter hat dann zugesagt und zusammen mit zwei von ihm engagierten jungen Frauen die zum Durchführen von Schnelltests erforderliche Online-Schulung gemacht.

Mit dem Start seiner neuen Karriere konnte der bekannte Gastwirt sehr zufrieden sein. Im Ablauf gab es keine Staus. Das war vor Beginn eine kleine Sorge gewesen. Schließlich war von anderen Städten im Vorfeld berichtet worden, dass sich an Testzentren lange Warteschlangen gebildet hatten. Man müsse der lückenlosen Dokumentation die erforderliche Aufmerksamkeit widmen, hob er hervor. Außerdem bekam er zwischendurch immer mal viel zu tun, weil er Runden zum Desinfizieren absolvieren musste.

Ralf Engeleiter beim Desinfizieren. Quelle: Bernd Geske

Bürgermeister Ralf Tebling zeigte sich mit dem Start auch zufrieden. „Die Inanspruchnahme entspricht meinen Erwartungen“, gab er zu Protokoll. Er sei froh darüber, nun vorzugsweise den Premnitzerinnen und Premnitzern so ein Angebot machen zu können.

Werktags immer geöffnet

Nach Abstimmung mit der Stadt hat Ralf Engeleiter festgelegt, wie die Öffnungszeiten an den nächsten Tagen sein sollen. Das Testzentrum ist demnach am Freitag von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Von Montag bis Mittwoch wird es täglich in der gleichen Zeit offen sein. Am Gründonnerstag, dem 1. April, ist es wegen vermutlich größerer Nachfrage länger in Betrieb: von 9 bis 11 Uhr und von 17 bis 19 Uhr.

Wie es dann nach Ostern mit dem Testzentrum weiter gehen soll, wird nach den bis dahin gemachten Erfahrungen entschieden. Ralf Engeleiter hat aber klar gesagt – falls der Zustrom größer als erwartet sei: Es werde niemand weggeschickt, ohne dass ein Test gemacht worden ist.

Von Bernd Geske