Premnitz: Stadt sagt Hüttenweihnacht ab

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte wird die Premnitzer Hüttenweihnacht abgesagt. Unter diesem Namen wurde alljährlich auf dem Marktplatz der Weihnachtsmarkt der Stadt organisiert. Traditionell war der Zeitpunkt immer das erste Adventswochenende.

Die Premnitzer gaben damit in jedem Jahr den Auftakt für die Weihnachtsmärkte im ganzen Westhavelland. 2020 hätte die Hüttenweihnacht am 28. und 29. November stattfinden sollen. Bis Ende November gilt aber auf alle Fälle der zweite Corona-Lockdown dieses Jahres – vielleicht auch länger.

Verschieben keine Lösung

Verantwortliche der Stadt hatten zwischenzeitlich den Gedanken, so berichtet Bürgermeister Ralf Tebling, etwas später als geplant und in nicht so großem Rahmen im Bereich der Uferpromenade eine Alternativveranstaltung zur Hüttenweihnacht anzubieten.

In einer Zusammenkunft des Bürgermeisters mit der Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung (SVV), ihrem Stellvertreter und den Fraktionsvorsitzenden der SVV ist vor wenigen Tagen aber nun entschieden worden, dass gar kein Weihnachtsmarkt stattfinden soll. Ein Verschieben in den Dezember wäre keine Lösung gewesen.

Geplant für 8. Januar

Es ist auch bestätigt worden, dass die Stadt Premnitz im nächsten Jahr wegen der Corona-Maßnahmen keinen Neujahrsempfang organisieren wird. Langfristig vorgesehen war, dass der Neujahrsempfang am 8. Januar stattfinden sollte. Stets am ersten Freitag eines neuen Jahres war es bislang in Premnitz so Tradition.

Eine langfristig geplante Veranstaltung sagt die Stadt Premnitz aber nicht ab. Der Landkreis Havelland hatte vorgesehen, sein Gedenken zum Volkstrauertag am 15. November am Denkmal des Premnitzer Ortsteils Mögelin zu veranstalten. Der Landkreis hat das wegen der Corona-Maßnahmen abgesagt.

Um 10 Uhr am Denkmal

Die Stadt Premnitz wird nun aber die Veranstaltung dort selbst durchführen. Am Sonntag um 10 Uhr treffen sich Bürgermeister Ralf Tebling, die Stadtverordnetenvorsitzende Katja Poschmann und Ortsbürgermeister Andreas Hille dort zum Gedenken.

